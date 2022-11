25 listopada to 329 dzień roku 2022 roku. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, 25 listopada świętujemy m.in. Dzień Kolejarza.

25 listopada to Dzień Kolejarza, fot. shutterstock

25 listopada 2022 to m.in. Dzień Kolejarza

25 listopada wschód słońca nastąpił o godz. 07:11. Słońce zajdzie dzisiaj o 15:34, a zmierzch nastąpi o godzinie 16:13.

Imieniny 25 listopada obchodzą: Erazm, Katarzyna, Beatrycze, Elżbieta, Godzimir, Józef, Maria, Merkury, Mojżesz oraz Tęgomir.

25 listopada - nietypowe święta

Dzień Nitkowania

Międzynarodowy Dzień Inżyniera Systemów

Dzień Pluszowego Misia

Dzień Tramwajarza

Dzień Kolejarza

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Dzień Bez Futra

Ogólnopolski Dzień Erasmusa

25 listopada: Pogoda

Jak informuje IMGW Europa północno-zachodnia, południowo-wschodnia oraz rejon Półwyspu Apenińskiego są pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże z centrami nad Półwyspem Iberyjskim, Bałkanami oraz północną Rosją. Polska znajduje się w obszarze nieco podwyższonego ciśnienia. Nadal napływa zimne i wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie duże. Na wschodzie i miejscami w centrum opady śniegu i śnieguz deszczem, na zachodzie słabe opady deszczu lub mżawki. We wschodniej Polsce drogi w wielu miejscach śliskie! Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 7 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, w Tatrach i Beskidach lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże. Na północy, wschodzie oraz w górach opady śniegu i śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich możliwe marznące opady deszczu powodujące gołoledź. Na północy miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. We wschodniej Polsce drogi w wielu miejscach śliskie! Temperatura minimalna od -5 st.C północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum, do 4 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni, w Tatrach i Beskidach lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże. Na wschodzie słabe opady śniegu, w centrum opady śniegu z deszczem, na zachodzie deszczu lub mżawki. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -1 st.C na północnym wschodzie, około 3 st.C w centrum, do 6 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie na ogół duże. Słabe opady śniegu. Temperatura minimalna-2 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni.