Kartka z kalendarza: 27 stycznia to Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia to 27 dzień roku i czwarty tydzień 2023 roku.

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:21. O godzinie 11:48 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:16.

27 stycznia imieniny obchodzą: Jerzy, Witalian, Adalruna, Alruna, Chryzostom, Dacjusz, Datyw, Elwira, Henryk, Jan, Julian, Leander, Lotar, Natalis, Ninomysł, Przemysław, Przybysław, Przybyrad, Rozalia, Teodoryk, oraz Angelika.

Dzisiaj wypadają Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia to święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia, który miał miejsce w 1919 roku, kiedy to Józef Piłsudski, wówczas Naczelnik Państwa, podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Dziś struktura służb zatrudnienia obejmuje ponad 350 urzędów, które obsługują 16 województw i 379 powiatów. Od 2004 roku wchodzą one w skład Europejskich Służb Zatrudnienia, które mają za zadanie wspierać mobilność pracowników na europejskim rynku pracy.

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada na 27 stycznia został uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

Pogoda na 27 stycznia

Piątek będzie kolejnym dniem z dużym zachmurzeniem. Jak powiedziała PAP synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha, więcej przejaśnień można spodziewać się w górach. Pojawią się one także na północy kraju.

- Miejscami w piątek wystąpią słabe opady śniegu, na Wybrzeżu i Pomorzu słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Gdzieniegdzie mogą pojawić się także słabe opady marznącej mżawki - powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

- Zachmurzenie nadal będzie duże. Więcej przejaśnień można spodziewać się w górach. Pojawią się one także na północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia do plus 3 stopni Celsjusza. W dolinach górskich ma być chłodniej, tam od minus 4 stopni do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny - podaje PAP.