28 listopada 2022 to 332 dzień roku w 48 tygodniu roku. Słońce wstało o godz. 07:16, a zajdzie o godz. 15:31.

fot. unsplash

28 listopada 2022

28 listopada 2022 imieniny obchodzą: Jakub, Zdzisław oraz Andrzej, Berta, Eustachy, Feliks, Ginter, Gościrad, Grzegorz, Guncerz, Gunter, Krescenty, Kwieta, Lesław, Lesława, Manswet, Piotr, Radowit, Rufus, Sostenes, Stefan, Teodora, Tristan, Urban, Walerian, Zdziesław.

Święta nietypowe 28 listopada

Nietypowe święta 28 listopada to:

Dzień Pocałunku

Dzień Podłości

28 listopada: Pogoda

Jak przekazał Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie znajdowała się na skraju wyżu znad Rosji. Do kraju napływa chłodne powietrze polarno-morskie, czy czym najniższe temperatury panują na wschodzie kraju. Im dalej na zachód, tym będzie cieplej.

"Po poranku, w czasie którego lokalnie mogą utrzymywać się mgły, czeka nas poniedziałek z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia pogoda będzie się poprawiać, a obszar opadów będzie coraz mniejszy. Na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz lokalnie marznącej mżawki. Na Wybrzeżu i Pomorzu będą to główni opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do plus 7 stopni na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem i w obszarach podgórskich okresami porywisty, południowo-zachodni" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu, a w rejonie Zatoki Gdańskiej śniegu i deszczu ze śniegiem. Tam też mogą się utworzyć mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni na północnym wschodzie do około zera na zachodzie i dwóch stopni nad morzem. W obszarach podgórskich w najchłodniejszym momencie nocy termometry mogą wskazać minus siedem stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Nad morzem okresami może być porywisty.