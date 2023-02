28 lutego to 59 dzień roku i dziewiąty tydzień 2023 roku. To również ostatni dzień lutego.

Kartka z kalendarza. 28 lutego to ostatni dzień tego miesiąca, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 28 lutego

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 06:21. O godzinie 1:48 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 17:15.

28 lutego imieniny obchodzą: Hilary, Makary, Roman, Antonia, August, Bogurad, Falibog, Gaja, Gajusz, Józef, Kaja, Lech, Ludomir, Nadbor, Oswald, Sylwana oraz Tymoteusz.

Nietypowe święta:

Dzień Spania w Miejscach Publicznych

Dzień Kibica Cracovii

Pogoda na 28 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum w rejonie Szkocji, tylko północno-wschodnia oraz częściowo północna część kontynentu, a także basen Morza Śródziemnego znajdują się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem umacniającego się wyżu znad Szkocji. Pozostajemy w powietrzu pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

We wtorek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Pod koniec dnia również na północy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, na północnym wschodzie możliwe opady słabego deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od -1 st. C, 1 st. C na wschodzie, około 3 st. C w centrum do 4 st. C na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około -3 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy zachodni, na pozostałym obszarze z kierunków północnych.

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe, jedynie na obszarach podgórskich w Karpatach umiarkowane i duże, w Bieszczadach możliwy słaby śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, na północy również duże. Na północy miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a lokalnie możliwe opady mżawki marznącej powodujące gołoledź. W północnej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, również osadzające szadź. Temperatura minimalna na południu i w centrum od -8 st. C do -5 st. C, tylko w kotlinach górskich od -13 st. C do -10 st. C; na pozostałym obszarze od -4 st. C do -1 st. C, tylko nad morzem około 2 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, na południu zmienny, na pozostałym obszarze zachodni.

W środę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzenia tylko na południu. Na północy miejscami możliwy słaby deszcz. W północnej połowie kraju początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 2 st. C, 3 st. C na południu oraz wschodzie, około 4 st. C w centrum do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C na Pomorzu. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, z kierunków północnych.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -5 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni