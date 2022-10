Piątek 28 października 2022 to 301 dzień roku w 43 tygodniu roku. Temperatura minimalna wyniesie od 14-15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni na południowym zachodzie.

Kartka z kalendarza: 28 października 2022; fot. unsplash

28 października 2022

28 października słońce wstało o godz. 07:22 a zajdzie o godz. 17:16

Imieniny dzisiaj obchodzą: Szymon, Tadeusz oraz Anastazja, Cyryl, Cyryla, Domabor, Faro, Fidelis, Honorat, Juda Tadeusz, Ksymena, Wielimir, Wincenty, Wszeciech

Nietypowe święta 28 października to:

Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów

Światowy Dzień Animacji

Dzień Miłośników Pluszaków

28 października: Pogoda

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane. Więcej chmur jedynie miejscami na zachodzie i północy kraju. Na północy mogą pojawić się w związku z tym słabe opady deszczu. Rano w wielu miejscach możliwe mgły. "Widzialność będzie rano do dwustu metrów, potem stopniowo się poprawi" - powiedział Jakub Gawron, synoptyk dyżurny IMGW.

Temperatura minimalna w piątek wyniesie od 14-15 stopni na północnym wschodzie, do 21 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej części kraju mogą wystąpić słabe opady deszczu. "Słabe opady deszczu pojawią się także w rejonie Zatoki Gdańskiej" - powiedział synoptyk. "Lokalne na południu kraju mogą jeszcze tworzyć się mgły, ale widzialność w tych mgłach będzie do trzystu metrów. Będzie ona większa, gdyż większa będzie też prędkość wiatru i warunki do tworzenia się mgieł będą znacznie słabsze" - dodał.

Temperatura od 8-9 stopni na wschodzie kraju, do 13-14 stopni na zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich od sześciu do dziewięciu stopni Celsjusza. Wiatr będzie w większości kraju słaby i umiarkowany. Porywisty wiatr nad morzem, gdzie porywy wiatru sięgną 60 kilometrów na godzinę. Będzie wiało z południowego zachodu.