Kartka z kalendarza: 29 grudnia to Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych

29 grudnia to 363 dzień tego roku i 52 tydzień. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych.

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:42. O godzinie 11:38 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:33.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Dawid, Dominik, Tomasz, Domaradz, Ebrulf, Ekhard, Gerard, Gerarda, Gosław, Honorat, Jonatan, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Marceli, Marcin, Prymian, Radowit, Saturnin, Tadea, Trofim oraz Wiktor.

29 grudnia Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody obchodzi Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych. Na przełomie grudnia i stycznia rodzi się najwięcej tych zwierząt. Naukowcy ze Światowego Funduszu WWF szacują, iż do 2040 roku naturalne środowisko życia niedźwiedzia polarnego zawęzi się do terenów północnej Kanady

i Grenlandii.

29 grudnia: pogoda na dziś

Jak informuje IMGW Europa południowa oraz południowo-wschodnia jest pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim oraz północno-zachodnim Atlantykiem wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem niżu znad Morza Północnego, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Pod koniec dnia, na północnym zachodzie kraju, zacznie zaznaczać się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4, 5 stopni na wschodzie i Podhalu, około 7 st. w centrum, do 10, 11 stopnia zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na wybrzeżu 60 km/h, a na obszarach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h.