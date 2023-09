29 września Święto Kawy jest obchodzone w Polsce i kilku innych krajach, na przykład Stanach Zjednoczonych, Norwegii czy Austrii. Często jednak pojawia się też data 1 października – wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Jakie inne powody do świętowania mamy 29.09?

Kartka z kalendarza: 29 września

29 września to 272. dzień roku, do końca pozostały 93 dni.

Imieniny obchodzą: Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Ludwin, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota

Słońce weszło o 6:32. Zachód słońca nastąpi o 18:20. Dzień trwa 11 godz. 48 min, jest krótszy od najdłuższego o 4 godz. i 58 min. i jest dłuższy od najkrótszego o 4 godz. i 5 min. Do końca astronomicznej jesieni pozostały 83 dni

Znak zodiaku urodzonych 29 września to Waga.

Dzień kuriera i przewoźnika - 29 września

29 września jest świętem kurierów i przewoźników. Wybrano ten dzień, gdyż tego dnia Kościół Katolicki obchodzi święto św. Gabriela Archanioła, patrona kurierów i doręczycieli. Obchody zainicjowały firmy spedycyjne w 2004 roku, by zwrócić uwagę społeczeństwa na rolę kuriera i firm przewozowych w gospodarce.

29 września to Dzień Kawy. Kawa - rynek, spożycie, trendy

Dane Euromonitora wskazują, że Polska znajduje się w TOP 5 krajów pod względem ilości sprzedawanej kawy, ustępując miejsca tylko Niemcom, Francji, Hiszpanii i Włochom. Co ciekawe, Polacy przede wszystkim kupują kawę do samodzielnego parzenia w domu – a do wyboru mają kawę m.in. w ziarnach, w kapsułkach lub rozpuszczalną.

Włosi największymi miłośnikami kawy

Jako największych miłośników kawy na świecie najczęściej wskazuje się na Włochów. To właśnie w słonecznej Italii zrodziły się historyczne korzenie sztuki przygotowywania i picia naparu z nasion kawowca. Trzy lata temu najstarsza kawiarnia na świecie, Caffe Florian w Wenecji, obchodziła 300. urodziny. To także Włosi podtrzymują odwieczne tradycje, jak spożywać napoje kawowe, takie jak: picie cappuccino tylko do śniadania i którego nie powinno się zamawiać po godz. 11; a także szybkie picie espresso przy barze, zamiast wielominutowego sączenia przy stole.

Kawa. Arabica czy robusta?

Typy ziaren kawy, które powszechnie używamy, podzielono na: arabicę i robustę. Oba rodzaje różnią się wieloma cechami, jednak kluczowymi (i najbardziej odczuwalnymi) dla konsumenta są smak oraz ich właściwości. Smak arabici jest łagodny, pozbawiony goryczki, a przy tym delikatnie kwaskowaty, a jej aromat jest znacznie bogatszy. Po zaparzeniu napar jest gęsty, o kremowej konsystencji. Co ciekawe, arabica nie zawiera dużo kofeiny.