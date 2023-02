3 lutego to 34 dzień tego roku. W kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy dzisiaj m.in. Dzień Gumy Balonowej i Dzień Ciasta Marchewkowego.

3 lutego to Dzień Gumy Balonowej i Dzień Ciasta Marchewkowego. / fot. unsplash

Dzisiaj słońce wstało o godz. 07:10, o godz. 11:49 będzie w zenicie, natomiast zajdzie o godz. 16:28.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Błażej, Oskar, Telimena, Ansgar, Ansgary, Błażeja, Celeryn, Celeryna, Hipolit, Hipolita, Ignacy, Jan, Klaudyna, Maksym, Ofelia, Stefan, Uniemysł, Uniesława oraz Wawrzyniec.

W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj:

Dzień Gumy Balonowej

Dzień Ciasta Marchewkowego

Dzień Podlaskiej Muzyki

Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów

Międzynarodowy Dzień Golden Retrievera

Pogoda w Polsce: W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnienia na wschodzie

Jak informuje IMGW, nad Polskę od zachodu nasuwa się zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Znajdujemy się w zasięgu niżu, który wraz z układem frontów atmosferycznych przemieści się znad Bałtyku na południowy wschód, w głąb kraju. Z zachodu i północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, coraz chłodniejsze. Wystąpią wahania ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnienia na wschodzie. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące od zachodu kraju w deszcz. W południowej połowie kraju możliwe lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na południu i południowym zachodzie. Przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm do 20 cm, w głębi kraju od 5 cm do 10 cm. Okresami podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 300 m. Temperatura maksymalna od -1 st.C na wschodzie i w dolinach karpackich oraz lokalnie na wschodzie Pomorza do 3 st.C w centrum i 7 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, stopniowo nasilający się do dość silnego, lokalnie na zachodzie także silnego, do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. Na wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w dolinach sudeckich porywy do 85 km/h, na zachodzie, w centrum i na południu kraju do 70 km/h. W Karpatach porywy do 100 km/h i w Sudetach do 160 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym zachodzie kraju. Przelotne opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem i nad morzem deszczu. Prognozowana wysokość opadów na południu kraju od 10 mm do 15 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju o 5 cm do 10 cm, w Karpatach o około 15-20 cm. Okresami podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 300 m. Temperatura minimalna od -6 st.C na północnym wschodzie, około -1 st.C w centrum, do 2 st.C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Na zachodnim wybrzeżu i w dolinach sudeckich porywy do 85 km/h, na zachodzie do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h. W Karpatach porywy do 90 km/h i w Sudetach do 160 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i opady śniegu, które mogą ograniczać widzialność do około 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Temperatura maksymalna 0 st.C. Lokalnie na drogach i chodnikach może być ślisko. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni, skręcający na południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st.C. Miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni skręcający na północno-wschodni.