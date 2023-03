30 marca obchodzimy święto muffinów. Powstały one w Anglii jako przekąski dla ubogich. Dziś występują w setkach rodzajów i znane są na całym świecie.

30 marca to Światowy Dzień Muffinka/ fot. Joshua Flores on Unsplash

Muffiny - znana na całym świecie przekąska ma swoje święto

Muffin od wieków był znany Anglikom. Jest też prawdziwą amerykańską dumą. Popularny wypiek podbijał serca smakoszy słodyczy do tego stopnia, że 30 marca ogłoszono Światowym Dniem Muffina. Słodki wypiek jest w Polsce coraz bardziej popularny. Kolorowe, smaczne i eleganckie muffiny są idealnym deserem dla całej rodziny. Lubiane są także w wersji wytrawnej (z szynką, serem, szpinakiem). Dlatego też często serwowane są na śniadanie jako pożywna przekąska lub jako pieczywo do zupy.

Muffiny są pieczone w specjalnych foremkach. To zazwyczaj metalowe naczynia do pieczenia, które mają okrągłe wgłębienia w kształcie misek, do których wlewa się ciasto na muffiny. Foremki lub patelnie na muffiny można nasmarować masłem lub sprayem do gotowania, aby zmniejszyć problem przywierania ciasta do patelni. Alternatywnie stosuje się papilotki.

Prognoza pogody na 30 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowa będzie pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polskę nasunie się zatoka związana z rozległym układem niżowym znad Atlantyku, tylko początkowo nad południowo-wschodnią część kraju będzie sięgał klin wyżu znad Bałkanów. Z zachodu do centrum kraju przemieści się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu będzie napływało cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum lokalne burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 st.C. na Suwalszczyźnie do 14 st.C. w centrum kraju i 17 st.C. na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st.C. do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy do 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Początkowo, głównie w centrum i na wschodzie zanikające burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Na północnym wschodzie silne zamglenia i lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 5 st.C na wschodzie do 8 st.C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 2 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W górach porywy do 70 km/h.