Kartka z kalendarza. 31 maja to Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego

31 maja kwietnia to 151 dzień tego roku. Tego dnia przypada m.in. Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. To dzięki Wam na nasze stoły trafia żywność i napoje, a my mamy o czym pisać!

Kartka z kalendarza. 31 maja to Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego. fot. shutterstock