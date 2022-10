Poniedziałek 31 października 2022 roku to 304 dzień roku w 44 tygodniu roku. Ostatni dzień przed listopadem to także Halloween.

Kartka z kalendarza: 31 października 2022 - Halloween; fot. unsplash

31 października 2022: Halloween i nie tylko

31 października 2022 roku słońce wstało o godz. 06:28, a zajdzie o godz. 16:10.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Antonin, Augusta oraz Alfons, Bega, Godzimir, Krzysztof, Krzysztofa, Kwintyn, Lucyla, Lucyliusz, Łukasz, Narcyz, Saturnin, Saturnina, Tomasz, Urban, Wolfgang.

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.

Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Już ponad 2 tys. lat temu 31 października żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych.

Nietypowe święta 31 października to oprócz Halloween także:

Dzień Rozrzutności

Światowy Dzień Oszczędzania

Światowy Dzień Miast

31 października 2022: Pogoda

Poniedziałek 31 października 2022 zapowiada się ciepły i pogodny na południowym zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze Polski rano możliwe są mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów

"W południowej połowie kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane, a na Wybrzeżu okresami wzrastające do dużego. Do godzin okołopołudniowych w wielu miejscach kraju będą występowały mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W mgłach zachmurzenie będzie całkowite. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku oraz w województwie opolskim, jednak należy pamiętać, że w miejscu występowania mgieł, temperatura może być niższa. Wiatr będzie słaby, zmienny, na Wybrzeżu umiarkowany" - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko na północy miejscami duże. Możliwe są mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów, a lokalnie nawet do stu. Możliwe będą także opady mżawki lub słabego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 9 w centrum do 12 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Zdaniem meteorologów IMGW-PIB, ciepła pogoda utrzyma się do wtorku. Po środzie, która będzie dniem przejściowy, od czwartku spodziewane jest ochłodzenie