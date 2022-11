4 listopada to 308 dzień roku dzień 2022 roku. Patrząc na kalendarz świąt nietypowych, 4 listopada świętujemy Dzień Taniego Wina.

4 listopada to Dzień Taniego Wina, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 4 listopada 2022 roku

19 października wschód słońca nastąpił o godz. 06:35. Słońce zajdzie dzisiaj o 16:03.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Karol, Olgierd oraz Agrykola, Amancjusz, Dżesika, Emeryk, Emeryka, Franciszka, Helena, Karol Boromeusz, Modesta, Mojżesz, Mszczujwoj, Mścisława, Mściwoj, Perpetua, Sędomir, Sędzimir oraz Witalis.

4 listopada 2022: nietypowe święto to: Dzień Taniego Wina

Wśród najczęściej spotykanych aromatów prym wiodą niewątpliwie jabłka (stąd tzw. jabol), a także wyjątkowe połączenie miodu z lipą. Jako że wino najczęściej spożywane jest na osłodę życia, nie powinno nikogo dziwić, że jest słodkie (ewentualnie półsłodkie). Mniej lub bardziej wyszukanym woniom taniego wina towarzyszy zwykle zapach siarki – wbrew powszechnej opinii nie jest to jednak nic nadzwyczajnego, dwutlenek siarki stosowany jest nawet w produkcji wysokiej jakości win, takich jak mozelskie czy tokajskie. W związku z często występującą palącą potrzebą skosztowania taniego wina, jest ono zwykle pozbawione tradycyjnego korka –można je błyskawicznie odkręcić i zażyć. Producentom zależy, by klienci regularnie wracali do ich produktu, dlatego większość tanich win sprzedawanych jest w szklanych butelkach zwrotnych - informuje serwis kalbi.pl.

CZYTAJ TAKŻE: Komandos, Byk, Amarena, Leśny Dzban. Kultowe tanie wina

4 listopada 2022: Pogoda

Jak podaje onet.pl w piątek czekają nas duże zmiany w pogodzie. Po wielu suchych dniach, do Polski z zachodu przedostaną się liczne i aktywne fronty atmosferyczne. Chmur będzie zatem szybko przybywać i pojawią się opady deszczu, miejscami intensywne. W dalszym ciągu zapowiadamy jednak dość wysoką temperaturę.

Poranek na Podlasiu przynosi dużo gęstych mgieł i zarazem przymrozki. Nad resztą kraju jest znacznie cieplej, w Opolu aż 12 st. C. Nie brakuje jednak chmur, z których czasami pada deszcz, ale na razie są to wyłącznie punktowe i niezbyt silne opady.

W kolejnych godzinach, mimo coraz większej liczby chmur na niebie, możemy również liczyć na chwile ze słońcem. Okresami wystąpią opady deszczu, przede wszystkim po południu i wieczorem w pasie od Pomorza po Śląsk i częściowo Małopolskę. Początkowo padać będzie słabo, ale pod koniec dnia od południowego zachodu opady zaczną się nasilać.

Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy od 8-10 st. C na północnym wschodzie, 12-14 st. C w głębi kraju do 16-17 st. C lokalnie w Małopolsce.