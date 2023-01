4 stycznia to 4 dzień tego roku i pierwszy tydzień. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj Dzień Spaghetti.

Kartka z kalendarza. 4 stycznia to Dzień Spaghetti, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 4 stycznia to Dzień Spaghetti.

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:41. O godzinie 11:41 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:40.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Aniela, Eugeniusz, Rygobert, Benedykta, Dafroza, Dobromir, Doroteusz, Elżbieta, Fereol, Grzegorz, Krystiana, Suligost, Tytus, oraz Angelika.

4 stycznia: pogoda na dziś

Polska od zachodu zacznie się dostawać pod wpływ niżu Axel i związanego z nim systemu frontów atmosferycznych, jedynie początkowo na południowym wschodzie kraju zaznaczy się skraj wyżu znad Bałkanów. Do czwartku 05.01 cały kraj będzie w zasięgu cyklonu przemieszczającego się znad Morza Północnego nad Białoruś i Rosję.

Zachmurzenie w pierwszej części dnia będzie umiarkowane i miejscami duże, z większymi przejaśnieniami lub rozpogodzeniami. Z upływem godzin zachmurzenie od zachodu zacznie rosnąć do całkowitego wraz z nasuwaniem się strefy frontowej z opadami. Do wieczora rozpada się na zachodzie, w centrum i na północy kraju, dodatkowo na Suwalszczyźnie oraz w Sudetach deszcz może przechodzić przejściowo również w deszcz ze śniegiem i śnieg.

Po przejściu pierwszego ciepłego frontu atmosferycznego, tym razem najwyższe temperatury dobowe nietypowo zanotujemy w godzinach wieczornych i nocnych. Spodziewamy się maksymalnie, od 2-4 st. C. na Suwalszczyźnie, 5-8 st. C. na przeważającym obszarze kraju, do 9-11 st. C. miejscami na południu i zachodzie.