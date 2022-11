W sobotę w całym kraju będzie deszczowo, dzień jest coraz krótszy a do końca roku pozostało 56 dni.

Najbliższy weekend zapowiada się deszczowo/ fot. Osman Rana on Unsplash

5 listopada imieniny obchodzą: Blandyn, Blandyna, Dalimiar, Dalmir, Dominik, Filotea, Filoteusz, Florian, Gerald, Gwidon, Magnus, Marek, Sławomir, Sylwan, Teotym i Trofima.

5 listopada to światowy dzień świadomości o tsunami, ale także ważny dzień dla Brytyjczyków. W Wielkiej Brytanii obchodzony jest dziś Dzień Guya Fawkesa, czyli tzw. święto fajerwerków.

Pogoda w sobotę, 5 listopada

W sobotę deszczowo na wschodzie kraju, w centrum i na południu. W rejonie podgórskim Karpat suma opadów wyniesie do 25 mm. Na wschodzie opady wyniosą do 15 mm. Na Górnym Śląsku prognozowana suma opadów może wynieść do 45 mm.

Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na Pomorzu zachodnim i krańcach południowo-wschodnich.

Wiatr będzie porywisty na wschodzie, południowo-wschodni, skręcający na północny zachód.

Mgły i deszcz

W nocy pogodnie na zachodzie kraju. Tam wystąpią jednak mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z opadami deszczu. Ich suma wyniesie do 15 mm.

Temperatura minimalna od zera stopni Celsjusza na zachodzie - tam lokalnie mogą wystąpić przymrozki do minus 2 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie do 9 stopni.

Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.