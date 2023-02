6 lutego to 37 dzień roku i szósty tydzień 2023 roku. Dziś obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Barmana.

6 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Barmana. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 6 lutego

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:05. O godzinie 11:50 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:34.

6 lutego imieniny obchodzą: Amanda, Dorota, Amand, Antoni, Bogdan, Bogdana, Bohdan, Bohdana, Gaston, Joachim, Leon, Leona, Paweł, Szymon, Tytus oraz Wedast.

Dzisiaj wypadają m.in. Międzynarodowy Dzień Barmana oraz Dzień Boba Marleya.

6 lutego to Międzynarodowy Dzień Barmana

Międzynarodowy Dzień Barmana obchodzony jest w dniu św. Amanda z Maastricht, biskupa żyjącego w latach 584-679 i będącego patronem winiarzy, piwowarów, karczmarzy, barmanów oraz producentów winogron i win, handlarzy i harcerzy. Święto z roku na rok zyskuje na popularności.

Według Wikipedii barman, barmanka to osoba zajmująca się profesjonalnie kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych (bary, restauracje, puby, kawiarnie, hotele) oraz prowadząca dokumentację sprzedaży, w tym rozliczenia kelnerskie, pracę przy kasie fiskalnej oraz pobierając potrawy oraz napoje z kuchni i bufetów.

Pogoda na 6 lutego

Od rana przeważa w Polsce duże zachmurzenie, ale czasami pokazuje się też słońce. Słabe opady śniegu występują głównie na Pomorzu. Poza Helem wszędzie mamy mróz. W Zakopanem słupki rtęci pokazują -12 st. C - informuje onet.pl

W kolejnych godzinach czeka nas nieco lepsza pogoda niż w poprzednich dniach. Przede wszystkim nareszcie możemy liczyć na więcej przejaśnień i rozpogodzeń, a opady, jeżeli wystąpią, będą niewielkie. Śnieg poprószy szczególnie w Karpatach, na północy i krańcach zachodnich. Nad morzem możliwy jest też deszcz ze śniegiem.

Dodatnią temperaturę zapowiadamy dziś na północnym wschodzie, zachodzie i Wybrzeżu, gdzie odnotujemy od 1 do 3 st. C. Nad resztą kraju słupki rtęci zatrzymają się na -4/0 st. C, a w rejonach podgórskich Karpat nie przekroczą -7/-5 st. C.