8 stycznia 2023 roku słońce wstało o godz. 7:40, natomiast zajdzie o 15:45. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Elvisa Presleya i Dzień Rotacji Ziemi.





Kartka z kalendarza: 8 stycznia. / fot. JS

Kartka z kalendarza: 8 stycznia

Dzisiaj, 8 stycznia, słońce wstało o godz. 7:40, natomiast zajdzie o 15:45.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Erhard, Seweryn, Wawrzyniec, Albert, Apolinary, Heladia, Heladiusz, Laurencjusz, Laurenty, Maksym, Mroczysław, Mścisław i Teofil.

W kalendarzu świąt nietypowych 8 stycznia to Dzień Elvisa Presleya i Dzień Rotacji Ziemi.

8 stycznia: co w pogodzie?

Jak przekazał Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie na skraju rozległego niżu z centrum między Wielką Brytanią a Islandią. Do kraju z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

"Najładniejsza pogoda będzie na południowym zachodzie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu oraz na krańcach południowo-wschodnich możliwe są słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie w pierwszych godzinach dnia istnieje ryzyko słabych, marznących opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Przed południem miejscami będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, w centrum około 5, do 10 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty. Porywy w Zatoce Gdańskiej mogą osiągać do 55 km/h, w obszarach podgórskich Podkarpacia do 60 km/h, w Tatrach do 80 km/h i w Bieszczadach do 90 km/h" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy nad Polską powoli przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego. Na południu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Niemal w całym kraju możliwe są słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 5 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w rejonach podgórskich Podkarpacia - do 75 km/h. W Tatrach i Bieszczadach prędkość wiatru może dochodzić do 110 km/h.