9 grudnia 2022 roku to 343 dzień roku w 49 tygodniu roku. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Kartka z kalendarza. 9 grudnia to dzień walki z korupcją /fot. Unsplash

9 grudnia 2022: Kartka z kalendarza

9 grudnia 2022 roku słońce wstało o godz. 07:30, a zajdzie o godz. 15:26.

Nietypowe święta przypadające na 6 grudnia to:

Dzień Dziewic

Międzynarodowy Dzień Medycyny Weterynaryjnej

Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Imieniny dzisiaj obchodzą:

Leokadia, Wiesław, Wiesława, Chwalimira, Delfina, Gorgonia, Jan, Liboriusz, Naczęmir, Piotr, Prokul, Waleria, Wielisława, Wrocisław, Aneta

9 grudnia 2022: Pogoda

- W ciągu najbliższej doby nasunie się śnieżyca, a po cieplejszej południowo wschodniej stronie strefy opadów wystąpi również ulewa z deszczem, przechodzącym miejscami w deszcz ze śniegiem i śnieg. W tym czasie w kilku regionach miejscami spadnie do 5-15 cm mokrego śniegu, w górach i rejonach podgórskich lokalnie więcej. Warunki na drogach będą bardzo trudne. Zapraszamy na prognozę - informuje pogody. dobrapogoda24.pl

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, miejscami z okresowymi przejaśnieniami do umiarkowanego, początkowo na południu, zwłaszcza w Małopolsce oraz między Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną z rozpogodzeniami. Z upływem popołudnia i wieczorem w południowym całym pasie Polski zachmurzenie wzrośnie do całkowitego.

W piątek spodziewamy się maksymalnej temperatury, od -2/1 st. C. w północnych regionach Polski oraz w rejonie Sudetów, do 2-5 st. C. na pozostałym obszarze kraju. Najwyższa temperatura będzie na Podkarpaciu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu Polski wschodni, na pozostałym obszarze południowy i południowo zachodni. Okresami i miejscami silniej powieje w górach i tam może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie będzie spadać, w południe w Krakowie wyniesie 1008 hPa.