9 lutego to 40 dzień roku i szósty tydzień 2023 roku. Dziś obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Pizzy.

9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza: 9 lutego

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:00. O godzinie 11:50 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 16:40.

9 lutego imieniny obchodzą: Apolonia, Jakub, Pola, Ansbert, Bernard, Cyryl, Donat, Felicjan, Gorzysław, Marian, Mariusz, Nikifor, Pelagia, Pryma, Prymus, Reginald, Sabin, Sulisława.

9 lutego to Międzynarodowy Dzień Pizzy

Pizza musi dysponować specjalnymi względami, gdyż na początku roku świętuje aż dwukrotnie. 17 stycznia obchodzimy Światowy Dzień Pizzy, 9 lutego zaś - Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jest chętnie jadana również w pozostałe dni, głównie na obiad lub kolacje, choć są i tacy, którzy spożywają ją na śniadanie, czasem dnia następnego i bywa, że na zimno.

W Polsce najpopularniejsze są pizze w typie rzymskiej (o grubszym cieście, podniesionych i zarumienionych brzegach) i neapolitańskiej (z niezwykle pulchnymi rantami i mokrym środkiem). Królową pizz w dostawie jest pepperoni - pokazują dane Glovo. Równie chętnie wybieramy także margheritę oraz capricciosę, czyli klasyczną pizzę z szynką i pieczarkami.

Pogoda na 9 lutego

W czwartek na południu kraju ma być dużo słońca. W centrum i na północy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, tylko gdzieś lokalnie na północy może wzrastać do dużego.

Jak podała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk, nigdzie nie powinno być opadów.

"Maksymalna temperatura wyniesie od ok. 0 stopni Celsjusza na wschodzie i na Pomorzu, w centrum 2 stopnie na plusie, do 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie, zwłaszcza na południowym zachodzie" - powiedziała Bazyluk.

Dodała, że wiatr będzie nadal na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na północy oraz w Sudetach porywisty i tam porywy sięgną do ok. 60 km/h. Powieje z południa i południowego zachodu.

W nocy z czwartku na piątek na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie. Tylko w centrum pojawi się więcej chmur. Pochmurnie będzie na północy i tam spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem.

Na terenach podgórskich, zwłaszcza Karpat, zapowiada się noc z najsilniejszym mrozem. Tam, jak podała synoptyk IMGW, do minus 17 stopni Celsjusza. Na południu będzie ok. minus 7 stopni, w centrum minus 4 stopnie Celsjusza, a najcieplej nad morzem. Tam nawet do 1 stopnia na plusie.

Wiatr nad morzem będzie silniejszy. Tam w porywach do ok. 60 km/h. Powieje też w Sudetach do ok. 65 km/h. Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Od piątku zachmurzenie ma wzrastać, do Polski wchodzić będzie ciepły front, który przyniesie opady deszczu ze śniegiem, a na zachodzie opady marznące. W przyszłym tygodniu na zachodzie może być ciepło, nawet 7-9 stopni Celsjusza na plusie.