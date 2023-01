9 stycznia to 9 dzień tego roku. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Moreli oraz Dzień Sprzątania Biurka.

Kartka z kalendarza. 9 stycznia to Dzień Moreli, fot. shutterstock

Kartka z kalendarza

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:39. O godzinie 11:43 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:46.

Imieniny obchodzą: Adrian, Antoni, Piotr, Adrianna, Alicja, Bracsław, Julian, Marcelin, Marcelina, Marcjanna, Mścisława oraz Przemir.

9 stycznia to Dzień Moreli

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Sprzątania Biurka, Dzień Ligi Ochrony Przyrody oraz Dzień Moreli.

Jak podaje bakalland.pl morele to owoce pochodzące z dalekowschodniej Azji. Uprawiano je już 4000 lat przed naszą erą w Chinach. W owych czasach morele jedzono przede wszystkim w postaci świeżych owoców, które charakteryzował bardzo słodki smak i soczysty miąższ. Jednak już w czasach starożytnych zaczęto suszyć morele. Odkryto bowiem, że nie tracą w ten sposób swojego niepowtarzalnego smaku i przez długi czas zachowują świeżość i świetnie sprawdzają się jako prowiant podczas podróży. Do Europy morele przywędrowały właśnie w postaci suszonej za pośrednictwem karawan kupieckich podróżujących jedwabnym szlakiem. W Cesarstwie Rzymskim morele znano już w I wieku przed naszą erą, szybko zaczęto ją również uprawiać w basenie Morza Śródziemnego, gdzie miała idealne warunki do wzrostu.

Suszone morele

Suszone morele mają wysoką zawartość witaminy A, która pomaga między innymi zachować zdrową skórę, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a także pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych. Mają również wysoką zawartość witaminy C – która pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnego wysiłku, pomaga także w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości chrząstek, dziąseł, zębów i skóry. Suszone morele są też źródłem witamin E oraz B1 i B2, mają także wysoką zawartość witaminy PP. Suszone morele zawierają również liczne mikroelementy – są źródłem wapnia, fosforu oraz żelaza. Mają też wysoką zawartość potasu, miedzi oraz manganu - czytamy na stronach bakalland.pl.

Dietetycy zalecają, aby warzywa i owoce stanowiły co najmniej połowę tego, co zjadamy w ciągu dnia. Niestety w rzeczywistości wskaźniki konsumpcji owoców i warzyw nie osiągają tego poziomu.

9 stycznia: pogoda na dziś

Dzisiejszy dzień ma być chłodny i pochmurny. O godzinie siódmej termometry wskażą 5°C. Sprawdź dokładną prognozę pogody dla Warszawy na poniedziałek 9 stycznia 2023r. Najwyższej temperatury wynoszącej 7°C można spodziewać się około godziny 13. W ciągu dnia będzie pochmurnie. W poniedziałek spodziewany jest deszcz. W ciągu dnia będzie łagodny wiatr z południowego wschodu o prędkości 14 km/h. Prognozuje się wilgotność powietrza na poziomie 94%, będzie wysoka wilgotność powietrza. Ciśnienie w poniedziałek będzie niskie, wynoszące 1003 hPa - podaje serwis wiadomosci.wp.pl.