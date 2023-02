2 lutego tradycyjnie obchodzony jest Dzień Handlowca, który miejsce w kalendarzu zajął już w PRL-u oraz Dzień Naleśnika.

2 lutego obchodzony jest dzień naleśnika/ fot. M Draa on Unsplash

2 lutego imieniny obchodzą: Kornel, Maria, Miłosława, Andrzej, Ermentruda, Filip, Franciszek, Gonsalwy, Jan, Joanna, Katarzyna, Korneli, Korneliusz, Laurencjusz, Laurenty, Marcin, Markwart, Mikołaj, Miłosław, Piotr, Stefan, Teodoryk, Teofan, Wawrzyniec, Werner i Mirosław

Słońce wzeszło o godzinie 7:12 a zachodzić będzie o 16:27.

Dziś jest Dzień Naleśnika

Dzień Naleśnika to święto dobrze znanych naleśników. To danie, które spożywać można od śniadania po kolację, w wersji słodkiej, wytrawnej, na ostro – z różnymi farszami. Niektórzy jedzą je nawet saute lub posypane cukrem.

Dzień Handlowca

Święto handlowców obchodzone było już w czasach PRL-u. Dziś handlowcy stanowią bardzo liczną grupę pracowników, a z usług handlowców korzysta niemal każda firma, aby sprzedawać swoje towary i usługi. Na rynku spożywczym handlowcy odgrywają specjalną rolę. Muszą pośredniczyć między producentami i sklepami detalicznymi. W tym wydaniu praca handlowca jest chyba najbardziej zbliżona do swojej najbardziej klasycznej formy – sprzedaży konkretnych produktów w jak największej skali.

Prognoza pogody na 2 lutego

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia jest w zasięgu Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Bałtyku nad Lubelszczyznę; z zachodu na wschód kraju przemieszcza się także front atmosferyczny. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem, śniegu i szczególnie na wybrzeżu deszczu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 12 cm. Temperatura maksymalna od 1 st. C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 55 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do 70 km/h, na wybrzeżu zachodnim oraz Śląsku do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h oraz w Sudetach do 150 km/h i słabnący do 80 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami opady deszczu ze śniegiem, śniegu i deszczu, na południowym zachodzie gdzieniegdzie marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st. C na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 0 st. C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.