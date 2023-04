20 kwietnia to 110 dzień tego roku. Tego dnia przypada m.in. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy i Dzień Marihuany.

20 kwietnia to m.in. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy i Dzień Marihuany. /fot. shutterstock

Kartka z kalendarza. 20 kwietnia

20 kwietnia to 110 dzień tego roku. Słońce wstało o 5.25 a zajdzie o 19.44.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Czesław, Agnieszka oraz Cieszyrad, Dionizjusz, Dionizy, Ekspedyt, Ekspedyta, Elfeg, Ema, Emma, Irydion, Jerzy, Konrad, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Leon, Leona, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Sokrates, Wierzyn, Wigilia, Wincenty, Włodzimir.

Nietypowe święta:

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

Dzień Pracownika Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego

Dzień Marihuany

Dzień Języka Chińskiego

20 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy i Dzień Marihuany

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Dzięki prasie ale i prasie online możemy dowiedzieć się co się wokół nas dzieje. Dlatego tym bardziej wszystkim powinno zależeć, by była ona obiektywna i niezależna.

20 kwietnia to także Dzień Marihuany - która ma pewnie tyle samo zwolenników, co przeciwników.

Marihuana to susz pozyskiwany z roślin z rodzaju konopi (Cannabis), zawierający substancje psychoaktywne, stosowany głównie w celach rekreacyjnych i leczniczych[. Do jej produkcji wykorzystuje się suszone i czasem sfermentowane żeńskie kwiatostany (niejednokrotnie z niewielką domieszką liści). Za działanie psychotropowe marihuany odpowiada głównie tetrahydrokannabinol (THC), który jest jednym z 483 znanych składników rośliny, włączając w to 65 innych kannabinoidów.