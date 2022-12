14 grudnia to 348 dzień tego roku oraz 50 tydzień roku. W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj m.in. Dzień Pamięci 47 Roninów.

Dzisiaj wschód słońca nastąpił o godzinie 07:35. O godzinie 11:30 słońce będzie w zenicie, a zajdzie o 15:25.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Izydor, Noemi, Agnellus, Arseniusz, Bertold, Druzus, Eutropia, Gorzysław, Heron, Jan, Nahum, Nikazjusz, Nikazy, Pompejusz, Sławobor, Teodor, Wenancjusz, Wenanty, Wiator oraz Zozym.

W kalendarzu świąt nietypowych przypada dzisiaj Dzień Pamięci 47 Roninów oraz Dzień Małpy.

14 grudnia: pogoda na dziś

IMGW ostrzega przed siarczystym mrozem na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Temperatura na poziomie dwóch metrów spadła w niektórych miejscach do -19 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -20 stopni - podaje serwis tvn24.pl.

Polska dostała się pod wpływ wyżu Julian z centrum nad Ukrainą. W mroźnym powietrzu arktycznym ten układ wysokiego ciśnienia przyniósł w nocy rozpogodzenia, sprzyjające silnym spadkom temperatury - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Największy mróz jest w południowych regionach. Termometry pokazały -19 stopni Celsjusza w Nowym Targu, -18 st. C w Raciborzu, -17 st. C w Jeleniej Górze. W niektórych miejscach temperatura przy gruncie spadła do -20 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym mrozem.