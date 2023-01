12 stycznia 2023 to Dzień Całowania Złotowłosych. Tego dnia Słońce wzejdzie o godz. 7:40, zachód odbędzie się o godz. 15:48. Długość dnia wyniesie zatem 8 godz. i 8 min. Księżyc będzie znajdował się w fazie pełni.









Kartka z kalendarza. 12 dzień 2023 roku. Karnawał, Dry January, Vaganuary/fot. shutterstock

Dziś 12 dzień 2023 roku. Styczeń - trwa zatem karnawał i Veganuary - to globalny ruch, który inspiruje miliony ludzi do spróbowania roślinnej diety w styczniu.

Styczeń to także inna ciekawainicjatywa - Dry January ("suchy styczeń") to coroczna akcja zainaugurowana dekadę temu przez brytyjską organizację charytatywną Alcohol Change oraz brytyjski rządowy Public Health England. Jej celem jest zachęcenie do tego, by po świątecznych i noworocznych szaleństwach przynajmniej przez pierwszy miesiąc roku powstrzymać się całkowicie od picia alkoholu. Inicjatywa ta zrodziła się w Wielkiej Brytanii, jednak zyskała już rangę akcji globalnej.

12 stycznia imieniny

Imieniny dzisiaj obchodzą: Arkadiusz, Bernard, Greta oraz Aelred, Antoni, Arkadia, Arkady, Benedykt, Bonet, Bonita, Bonitus, Cezaria, Czasława, Czesława, Ernest, Eutropiusz, Jan, Małgorzata, Stomir, Tacjana, Tatiana, Tygriusz, Wiktorian, Wiktoriana

Przysłowie na dziś: „Kiedy w styczniu rosną trawy lipiec dla nas niełaskawy”

12 stycznia 2023: Pogoda

W Warszawie rano niebo nie będzie widoczne, spodziewane są niewielkie opady. Na termometrach zobaczymy 4 ℃. W ciągu dnia niebo wciąż będzie całkowicie zachmurzone, niewielkie opady będą się utrzymywać. Temperatura wzrośnie do 7 ℃.

W Zakopanem rano niebo będzie całkiem pokryte przez chmury, istotne opady nie są oczekiwane. Na termometrach zobaczymy -1 ℃. W ciągu dnia niebo nadal nie będzie widoczne, przewidywane są niewielkie opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie do 2 ℃.

W Gdańsku rano niebo będzie całkowicie zachmurzone, spodziewane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 5 ℃. W ciągu dnia niebo nadal będzie niewidoczne, opady nie powinny wystąpić. Temperatura wzrośnie do 6 ℃.

W stolicy kraju wiatr przyjmie kierunek południowo-zachodni, a jego prędkość wyniesie 14 km/h, następnie kierunek zmieni się na południowy, natomiast prędkość zmniejszy się do 12 km/h. Ciśnienie powietrza sięgnie 1015 hPa.

W Warszawie niebo nie będzie widoczne, opady nie powinny mieć miejsca. Na termometrach zobaczymy 7 ℃.

W Zakopanem będzie pochmurnie, opady nie są spodziewane. Temperatura wyniesie 0 ℃.

W Gdańsku niebo będzie niewidoczne, pojawią się niewielkie opady. Na termometrach zobaczymy 6 ℃.