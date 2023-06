Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2017 roku, poprzez przyjęcie rezolucji A/RES/71/279. 27 czerwca świętujemy ten dzień.

27 czerwca 2023. To 178. dzień roku. Do końca roku pozostało 187 dni. /fot. shutterstock

27 czerwca 2023. Kartka z kalendarza

27 czerwca 2023. To 178. dzień roku. Do końca roku pozostało 187 dni.

Imieniny obchodzą: Maria, Władysław oraz Bogodar, Bogudar, Benwenut, Bożdar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław, Włodzisława.

Wschód słońca: o 4:15, a zachód - 21:03.

27 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

27 czerwca. Prognoza pogody

Dziś burze będą możliwe w całej Polsce.

Na wschodzie Polski burze mogą być aktywne już w godzinach rannych i mogą być silniejsze niż te w pozostałej części kraju.

⛈️Dziś burze będą możliwe w całej Polsce.



⚡️Na wschodzie Polski burze mogą być aktywne już w godzinach rannych i mogą być silniejsze niż te w pozostałej części kraju.#IMGW #burza #meteoimgw #pogoda pic.twitter.com/Y3UFxjgpbU — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 27, 2023

Kartka z kalendarza. 27 czerwca

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw wynika z potrzeby skupienia uwagi na znaczeniu tych przedsiębiorstw w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności ma to na celu promowanie innowacji, kreatywności i godziwej pracy dla wszystkich. Obchody tego dnia mają również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w zrównoważony rozwój oraz zachęcanie do formalizacji, uczestnictwa i wzrostu tych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Poprzez obchody dnia, państwa członkowskie są zachęcane do organizowania prezentacji badań, dyskusji politycznych, warsztatów praktyków i relacji właścicieli firm z różnych części świata, we współpracy z organizacjami publicznymi, prywatnymi i non-profit - informuje kalbi.pl.