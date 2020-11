KAS: 52 osoby odpowiedzą przed sądem m.in. za nielegalny handel paliwem

Jak poinformowała PAP w czwartek starszy rachmistrz Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uczestniczyła w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa sprzedawała olej smarowy, który jest zwolniony z VAT i akcyzy, jako olej napędowy.

Wyprodukowany w Polsce olej smarowy był wywożony poza granice, głównie do Niemiec. Tam przelewany był do cystern i miał trafić do odbiorców z Litwy, Łotwy oraz Rumunii. Towar trafiał jednak do Polski i sprzedawany był bez opłacania podatku VAT i akcyzy jako olej napędowy stacjom paliw, firmom transportowym i gospodarstwom rolnym. Takie transporty wykryli funkcjonariusze KAS. Przyłapali oni również na gorącym uczynku osoby, które przelewały olej smarowy do cystern z oznaczeniami, które wskazywały, że to olej napędowy.

Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy oszacowano na blisko 103 mln zł. Przestępcy inwestowali pieniądze z nielegalnym transakcji w biżuterię, nieruchomości, samochody, waluty. "Prali" również pieniądze, zakupując legalnie działającą, niezwiązaną z paliwowym biznesem spółkę Indyk Mazowsze.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia przeciwko 52 osobom, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. 40 z nich przyznało się do winy.