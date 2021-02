KAS: kampania - uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin

Jak poinformowała KAS, tegoroczna edycja wspólnej kampanii, realizowanej już od trzech lat, wystartowała pod hasłem "kupując podróbki, tracisz wiele razy". Zainaugurowana w 2019 roku wspólna kampania edukacyjna pokazuje rolnikom, jak ustrzec się przed utratą plonów i dotacji unijnych.

Początek roku to sezon zakupów środków ochrony roślin. To również czas wzmożonej aktywności przestępców, którzy liczą na szybki i łatwy zysk. W internecie pojawiają się kuszące oferty, a obwoźni sprzedawcy zachęcają do zakupu wszelkiego rodzaju okazjami, m.in. niską cenę. "Należy jednak pamiętać, że są to niezarejestrowane kanały sprzedaży. Podobnie nielegalne jest sprowadzanie środków ochrony roślin zza granicy bez zezwolenia albo pozwolenia ministra rolnictwa" - przestrzega KAS.

"Podrabiane i nielegalne środki ochrony roślin mogą mieć poważne skutki dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego KAS kolejny raz angażuje się we wspólną kampanię edukacyjną" - podkreśliła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

W naszych działaniach zwracamy uwagę, że ta pozorna oszczędność w postaci zakupu tańszego produktu, może przerodzić się w poważne koszty - utratę plonu, dotacji unijnych, a także skażenie środowiska - stwierdził dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin Marcin Mucha.

"Rolnicy powinni pamiętać, że oryginalne produkty można kupić wyłącznie w sklepach i hurtowniach wpisanych do rejestrów prowadzonych przez WIORIN, a opakowanie produktu musi posiadać trwale przytwierdzoną etykietę w języku polskim" - zaznaczyła dyrektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa Joanna Tumińska.

Stosowanie środków ochrony roślin o nieznanym składzie chemicznym może spowodować, że preparat nie zadziała, a w skrajnych przypadkach całkowicie zniszczy plony. Nie wiadomo, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne dla rolnika wykonującego zabieg. Trudno też przewidzieć wpływ takiego produktu na środowisko - nielegalne chemikalia mogą gromadzić się w wodach gruntowych oraz w glebie, a także stanowić zagrożenie dla zapylaczy. Dlatego też stosowanie w gospodarstwie podrobionych lub nielegalnych środków ochrony roślin jest karalne.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORIN) może nałożyć m.in. zakaz wykonywania zabiegów środkami, mandat karny i grzywnę, a także nakazać zniszczenie takich środków.