Kasy fiskalne obowiązkowe na myjniach? Właścicielom zostało niewiele czasu

Autor: op. AT

Data: 30-06-2022, 14:28

Właściciele myjni samoobsługowych oczekują od Ministerstwa Finansów jasnej deklaracji w sprawie dostępnych do stosowania na myjniach kas fiskalnych. Zwracają uwagę, że brak oficjalnego stanowiska resortu powoduje niepewność na rynku.

Czy kasy fiskalne są obowiązkowe na myjniach? fot. Nick Kaufman/unsplash

Kasy fiskalne obowiązkowe na myjniach?

Właściciele myjni samoobsługowych oczekują od Ministerstwa Finansów jasnej deklaracji w sprawie dostępnych do stosowania na myjniach kas fiskalnych. Zwracają uwagę, że brak oficjalnego stanowiska resortu powoduje niepewność na rynku, a potwierdzenie możliwości stosowania także kas fiskalnych ogólnego przeznaczenia przyczyniłoby się do szybszego spełnienia przez polskich przedsiębiorców obowiązków w tym zakresie. Apelują także aby Ministerstwo urealniło termin obowiązkowej fiskalizacji.

Sprawie poświęcono posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Praw Konsumentów i Przedsiębiorców z dnia 24.06.2022 r.

Posiedzenie otworzył Poseł Jakub Kulesza.

- Wdrożenie procesu fiskalizacji myjni budzi duże emocje wśród działających na tym rynku przedsiębiorców. Wielokrotnie zwracali oni uwagę na to, że istnieje bardzo poważne zagrożenie czy proces ten będzie możliwy do przeprowadzenia w zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów terminie – poinformował we wstępie.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organów i instytucji publicznych, Parlamentarzyści oraz liczni przedsiębiorcy prowadzący myjnie, a także producenci myjni i kas fiskalnych. Na posiedzeniu zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Finansów, do którego uczestnicy mieli najwięcej pytań.

Jakich kas fiskalnych mogą używać właściciele myjni?

Piotr Andrzejewski z firmy BKF wyjaśnił, że aktualnie jako producenci myjni mają możliwość wykorzystania tak naprawdę z dwóch rozwiązań, które przeszły proces homologacji w Głównym Urzędzie Miar. Jedno z nich to kasa specjalistyczna, co do której nie ma wątpliwości, że można jej używać na myjniach. Druga, to wirtualna kasa ogólnego zastosowania, która według obecnych na spotkaniu przedsiębiorców również spełnia wszystkie wymagania prawne. Do tego, aby rynek mógł się w kasy te bezpiecznie zaopatrywać brakuje tylko jednoznacznego potwierdzenia ze strony Ministerstwa Finansów. Tymczasem branża mogłaby na tym skorzystać finansowo, z uwagi na dużo niższe ceny wdrożenia kas ogólnego przeznaczenia na myjniach.

– Stosowanie kas ogólnego zastosowania pozwoliłoby na znaczące zredukowanie kosztów wdrożeniowych. Przy myjni 6-stanowiskowej z dwoma odkurzaczami zainstalowanie kas specjalistycznych będzie kosztowało w granicach 17800 złotych plus 400 zł miesięcznego abonamentu. Z kolei kasa ogólnego zastosowania w takim przypadku kosztowałaby 1210 zł oraz 200 zł miesięcznie abonamentu. Jeszcze większe różnice w cenach występują w przypadku sieci posiadających większą liczbę placówek – zauważył Piotr Andrzejewski – W mojej opinii dopuszczenie tego rodzaju kas to jedyna szansa żebyśmy mieli możliwość zbliżyć się do tego terminu 1 października, który zgodnie z wolą Ministerstwa ma być ostateczny – dodał.

– Dyskusja sprowadza się do zastosowania takiego czy innego rodzaju kas na myjniach i to jest wyłączna kompetencja Ministerstwa Finansów – wyjaśniał Wiceprezes Głównego Urzędu Miar Rafał Kępka, dodając, że rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie przez resort jest kluczowe.

Ile zajęłaby fiskalizacja myjni w Polsce?

Sylwester Załuska z firmy Eurowash wyjaśnił, że jego firma dostarczyła na rynek 600 myjni.

– Nie wyobrażam sobie jak moglibyśmy w ciągu 3 miesięcy sfiskalizować tyle obiektów – zauważył – zajęłoby nam to myślę 2 lub nawet 2,5 roku przy obecnych rozwiązaniach. Rozwiązanie z kasą wirtualną ogólnego zastosowania na pewno by przyspieszyło ten proces i mogłoby go skrócić o połowę, ale pierwszy października to nierealny termin. Nie wyobrażam sobie jak to będzie wyglądać po 1 października, wszystkie obiekty staną – dodał.

Odmienne od przedsiębiorców prowadzących lub produkujących myjnie stanowisko przedstawił reprezentujący producenta kas specjalistycznych- firmę Novitus Piotr Chronowski. Zwrócił on uwagę, że przedsiębiorcy się mylą, a przepisy i wyjaśnienia ze strony Ministerstwa i innych organów są jasne i klarowne. Zarzucił branży, że mimo, że jego firma ma gotowe kasy i są one od czerwca dostępne to przedsiębiorcy czekają. – Wszyscy czekają na to, że ten termin zostanie znowu przesunięty. – skomentował.

Właściciele myjni o rosnących kosztach

Przedsiębiorcy zwracali także uwagę, że aktualna sytuacja na rynku jest bardzo niepewna. Bardzo wzrosły koszty gazu i prądu, a wysoki koszt instalacji kas fiskalnych na myjniach może dobić ich właścicieli.

- Wystarczy wejść na portale ogłoszeniowe, żeby zobaczyć ile jest myjni na sprzedaż – mówił jeden z właścicieli myjni – kiedyś jak budowałem myjnie w 2015 r. i szukałem używanych myjni na sprzedaż to nie było czego kupić. Dzisiaj rynek jest niepewny, a ludzie zaczynają się martwić o przyszłość tej branży. Inny przedsiębiorca zwracał uwagę na to, że tak ograniczony wybór możliwych do zastosowania kas zwiększa zdecydowanie koszty fiskalizacji i powoduje faktyczną monopolizację rynku. – Na początku kiedy było wiadomo, że tylko jedna kasa jest dostępna, te koszty były dużo większe. Dopiero kiedy pojawiły się pogłoski, że może być jakaś konkurencja, kasy zaczęły znacząco tanieć, – tłumaczył – Im więcej kas fiskalnych będzie na rynku tym większa będzie ich dostępność i tym mniejsze koszty – dodał.

Efektem dyskusji było skierowanie przez Zespół Parlamentarny dezyderatu do Ministerstwa Finansów.