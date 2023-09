- Zawsze jestem po stronie konsumenta. Sama jestem konsumentką, więc staram się zdobywać wiedzę i edukować innych, a przez to trochę edukują się sami producenci. Nie chodzi mi o to, żeby ze sklepów zniknęły produkty z gorszym składem, nie zamierzam robić krucjaty - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka i współautorka programu "Wiem, co jem" oraz nowego formatu w Canal + „Bosacka daje radę".

Katarzyna Bosacka: Nie zależy mi na krucjacie przeciwko producentom żywności, fot. Agata Wołoszyn-Jaworska.

Katarzyna Bosacka: Czytanie etykiet stało się modne

Adam Tubilewicz, Portal Spożywczy: Od lat zachęca pani Polaków do czytania etykiet. Dziś producenci żywności niemal prześcigają się w poprawianiu składu swoich produktów. Czy rzeczywiście polski rynek spożywczy jest pod tym względem w lepszym miejscu niż jeszcze kilka lat temu?

Katarzyna Bosacka: To się bardzo zmienia. 15 lat temu kiedy pisałam pierwszą książkę "Czy wiesz co jesz - poradnik konsumenta", na podstawie której powstał program "Wiem co jem", zaczęłam czytać etykiety. Ponieważ z wykształcenia jestem polonistką, a jedzeniem interesuję się zawodowo jako dziennikarka, zaczęłam dzwonić do mądrzejszych ode mnie. Koleżanki dietetyczki, które pytałam np. co to jest MOM odpowiadały: nie wiemy, nie czytamy etykiet. Świadomość na temat składników żywności w ogóle nie istniała. Zaczęłam więc szukać na stronach zagranicznych, przebijać się m.in. przez dane EFSA. Być może zapoczątkowałam w Polsce trend na czytanie etykiet, bo dużo ludzi zaczęło się tym interesować, inni dziennikarze to podchwycili i nagle stało się to modne.

W 2009 roku znalezienie parówki, która byłaby wyprodukowana z szynki albo ze 100 proc. mięsa graniczyło z cudem. Parówki miały wtedy maksymalnie 70 proc. mięsa, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi dziś standard najpopularniejszej marki na rynku. Natomiast wtedy polecane dzieciom były nawet parówki z 58 proc. MOM w składzie. Było bardzo źle.

Katarzyna Bosacka: Obserwuję dziś 2 trendy na rynku spożywczym

Niektórzy eksperci prognozowali nawet, że pandemia i inflacja spowodują, że do sklepów wrócą parówki z mniejszą zawartością mięsa.

Mam wrażenie, że do czasów pandemii świadomość konsumencka cały czas rosła. Potem wpadliśmy w czarną dziurę. Na początku się przestraszyliśmy, brało się z półki to, co było. Potem wpadliśmy w inflację i drożyznę. Dziś w sklepach obserwuję dwa zasadnicze trendy:

Po pierwsze, w większym stopniu niż jeszcze kilka lat temu, pojawia się dużo tzw. analogów, czyli po prostu podróbek. Mamy np. dużo więcej śmietan, które nie są śmietanami tylko mają tłuszcz palmowy. Jest bardzo dużo podróbek kawioru, imitacje serów, które nie są serami - słowem, bardzo tanich produktów, bo ludzi nie stać na produkty drogie, a przynajmniej tak im się wydaje.

Po drugie, producenci żywności, nie chcąc podwyższać cen, bawią się w downsizing. Nawet chusteczki do nosa mają często 9 a nie 10 sztuk w opakowaniu. Ostatnio jedna z moich czytelniczek kupiła galaretkę i próbowała zrobić ją w pół litra wody. Nie wyszła, bo okazało się że to była porcja na 1 szklankę...

Mam wrażenie, że dla nas, konsumentów dziś mniej się liczą etykiety czy prosty skład. Z racji kredytów i drożyzny patrzymy przede wszystkim na cenę. Mam nadzieję, że za kilka lat wyjdziemy z tego i wrócimy do czytania etykiet oraz sprawdzania składów.

Bosacka: Odwracam się od producentów, którzy trochę za bardzo robią mnie w konia

Producenci argumentują downsizing tym, że rosną im koszty, a nie chcą podnosić cen. Na ile konsument będzie w stanie to zaakceptować?

Trudno powiedzieć, nie jestem analityczką rynku. Do mnie należy ujawnianie takich rzeczy. Wydaje mi się, że konsumentów można podzielić na świadomych, nieświadomych i takich, którym jest wszystko jedno. Odbiorca tej najniższej półki zawsze będzie.

Ja lubię wiedzieć za co płacę i czasem odwracam się od producentów, którzy trochę za bardzo robią mnie w konia. Oczywiście, rozumiem, że mamy inflację, rosną koszty, trzeba utrzymać firmę i zapłacić pracownikom. Staram się wychwytywać rzeczy, które dla nas, konsumentów są istotne. Np. nie lubię jak opakowuje się zwykłą margarynę jako "wegańskie miksełko".

Bosacka o zamiennikach mięsa i jaj

Ostatnio w jednym z nagrań poruszyła pani temat zamienników jaj. Co pani sądzi o tego rodzaju produktach: roślinnych alternatywach dla mięsa, mleka?

Nie namawiam nikogo żeby jeść mięso, bo sama jem go coraz mniej, ale czemu nie jaja skoro kura i tak je znosi? Czemu nie mleko skoro jest wartościowe, podobnie jak sery, twarogi czy fermentowane produkty mleczne?

Moda, którą, podobnie jak dietetycy i lekarze, uważam za niebezpieczną to moda na weganizm prowadzony bez żadnej kontroli. W momencie kiedy stosujemy bezkrytycznie dietę wegańską i nie przyjmujemy żadnych produktów odzwierzęcych, nie dostarczamy organizmowi potrzebnych aminokwasów, a przede wszystkim krwiotwórczej witaminy B12. Jeśli ktoś jest świadomym weganinem i wie, że to jest jego wybór to mam ogromny szacunek dla takiego człowieka. On wie że musi suplementować żelazo, witaminę B12 i aminokwasy. Niestety, wiele osób robi to bezkrytycznie. Niedawno zadzwoniła do mnie znajoma, której syn miał podejrzenie białaczki. Przez 3 lata był na diecie wegańskiej jednocześnie uprawiając triathlon. W pewnym momencie dostał zapaści i wylądował w szpitalu. Okazało się, że nie miał w ogóle czerwonych krwinek, miał powiększoną śledzionę, bo tak się broniła. Witamina B12 jest głównie w produktach odzwierzęcych. To się zmienia i myślę, że restrykcyjna dieta wegańska będzie w odwrocie.

Proszę też zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 3 lat zatrzymał się chory marketing celebrycki. Na Instagramie mnóstwo influencerek lansowało dziwne mody na oleje kokosowe do kawy zamiast mleka, mąki kasztanowe, algi itp. Ten cały marketing zupełnie umarł, podobnie jak trend związany z żywnością bezglutenową. Dziś gdy wejdziemy np. do Lidla, który zawsze stara się być trendy, takich produktów prawie nie ma, a kiedyś była cała szafa. Ludzie odrzucili tę modę, która była przez wiele znanych osób lansowana często bezkrytycznie. Przekonywano ludzi, że pozwoli im to schudnąć, co jest nieprawdą.

Bosacka: Nie chodzi mi o to, że ze sklepu mają zniknąć produkty z gorszym składem

Jak zatem jest z tą naszą świadomością jako konsumentów? Badania wskazują, że niemal każdy z nas uważa się za w pełni wyedukowanego, czytającego etykiety, stawiającego jakość ponad cenę. Jednak to, co ostatecznie wkładamy do naszych koszyków nie zawsze odpowiada tym deklaracjom.

Może pięknie kłamiemy w tych badaniach? Przez 3 lata mieszkałam w USA i Kanadzie i w życiu nie widziałam żeby w sklepie ktoś tam czytał etykiety. Wiedzę na temat czytania składów każdy powinien wynosić ze szkoły, a dziś dzieci uczą się więcej o odżywianiu pantofelka niż człowieka. I nie chodzi mi o to, że ze sklepu mają zniknąć produkty z gorszym składem, nie zamierzam robić krucjaty np. przeciwko producentowi Nutelli żeby zrezygnował z oleju palmowego. Uważam, że edukacja jest niesłychanie ważna i to nie tylko dzieci, ale całego społeczeństwa. Wiedza pozwala na dokonywanie rozsądniejszych wyborów przy sklepowej półce.

My często boimy się różnych rzeczy, bo ich nie znamy, jak np. skrobi modyfikowanej, bo wydaje nam się, że jest modyfikowana genetycznie. Nie wszystkie "E" są szkodliwe, bo jest wśród nich m.in. witamina C, naturalne barwniki. Dużym problemem jest to, że żyjemy w chaosie czy nawet "smogu" informacyjnym, który nas zabija. Bardzo brakuje mi żywieniowego odpowiednika Rady Języka Polskiego, organu, który prostowałby powielane w przestrzeni publicznej bzdury.

Co jeszcze dostrzega pani jeśli chodzi o dostępne na rynku produkty dla dzieci?

Denerwują mnie produkty typu "Mleczna Kanapka", podczas gdy to czysta słodycz. Albo "zdrowa tubka" a tam jest mus jabłkowy - mnóstwo fruktozy. Ok, moje dzieci też od czasu do czasu jedzą chipsy, zdarzy się, że jemy w coś w fast foodzie i uważam, że jeśli robimy to co 2-3 miesiące to nie ma w tym nic złego. Natomiast żaden fundamentalizm nie jest dobry, wszystko jest dla ludzi.

Jeśli mówimy: moje dziecko do 6 roku życia nie weźmie cukru do ust, to kończy się tak, że dziecko idzie do przedszkola, gdzie zaczyna podbierać cukierki rówieśnikom lub w domu zjada je w ukryciu nawet doprowadzając się do wymiotów. Tak zaczynają się zaburzenia odżywiania. U mnie w domu od poniedziałku do piątku staramy się jeść zdrowo, a w weekend pozwalamy sobie na coś pysznego np. beza z prawdziwą bitą śmietaną i malinami albo dobre lody. To model skandynawski. Dzięki temu dziecko nie ma poczucia, że cukier jest straszny, ale wie, że trzeba na niego uważać.

Bosacka o Lokalnej Półce: Trudna do zrealizowania

Rząd ogłosił niedawno projekt tzw. Lokalnej Półki. Sieci handlowe mają być zobowiązane, by kupować więcej żywności od lokalnych dostawców. To dobry pomysł?

Będzie to trudne do zrealizowania. Od lat jeżdżę do lokalnych producentów. Często są to małe firmy, które robią własnym sumptem wiele rzeczy np. mają stado kóz i robią sery, niewielką tłocznię olejów albo winnicę. Trend jest świetny, ale odbiłoby się to na portfelu konsumentów. Firmy, które produkują globalnie mają niższe koszty. Tak więc nawet jeśli produkty będą lokalne to ceną nie będą konkurować z tymi produkowanymi masowo.

Rozsądniejsze byłoby wspieranie lokalnych targów, których dziś nawet w Warszawie jest bardzo mało, jedynie BioBazar czy Forteca u Kręglickich. W USA w wielu miejscowościach są tzw. farmers markets - targi gdzie przyjeżdżają prawdziwi rolnicy.

Może takich inicjatyw jest niewiele, bo nie ma na nie zapotrzebowania? Wolimy promocje w marketach.

Dobre jedzenie kosztuje. Często słyszę jak wiele osób narzeka, że ciężko jest wyżywić rodzinę samymi produktami lokalnymi z najwyższej półki. "Musimy jeździć do marketu bo tam jest taniej". Tylko że wówczas wydajemy pieniądze na wiele rzeczy, które są nam niepotrzebne. Kupujemy za dużo, w dodatku w dużej części są to produkty słabej jakości, przez co wiele z nich wyrzucamy. Często wydaje nam się, że zdrowe jedzenie musi być skomplikowane. A przecież możemy wziąć zwykły mrożony zielony groszek, wrzucić do garnka, ugotować, zmiksować, doprawić solą i gałką muszkatołową, dodać odrobinę śmietany i to jest pyszne. Nie musimy jeść steków, bezglutenowych proszków do pieczenia czy wodorostów z drugiej części świata. Proste jedzenie to dania sezonowe: czasem kanapka ze smalcem i ogórkiem albo młode ziemniaki z jajkiem sadzonym i szparagi. Najlepsze jest to, co najprostsze.

Bosacka: edukacja konsumencka powinna zaczynać się w szkole

Wspomniała pani o marnowaniu jedzenia. Tymczasem sieci namawiają nas, byśmy kupowali coraz więcej. Sama krytykowała pani promocje typu "10 piw gratis".

No tak, ale my też musimy myśleć. Jeszcze raz powtórzę: edukacja konsumencka powinna zaczynać się w szkole podstawowej czy liceum. Promocje, reklamacje, czytanie etykiet, zawieranie umów - to wiedza, którą codziennie każdy z nas wykorzystuje podczas zakupów.

Jak marki do współpracy dobiera Katarzyna Bosacka?

Punktuje pani producentów żywności, ale też współpracuje pani z markami, ostatnio np. OSM Krasnystaw. Jak dobiera pani partnerów do współpracy?

Wybieram ze względu na skład produktów oraz renomę firmy. Mając własny kanał na YouTube muszę zapłacić stylistce, asyatentce od mediów społecznościowych operatorom, dźwiękowcowi, menadżerce. Nic nie ma za darmo, muszę mieć sponsorów. Dlatego współpracuję obecnie z OSM Krasnystaw czy Piekarnią Grzybki.

Do każdego produktu muszę mieć wewnętrzne przekonanie. Promuję także wiele produktów bezbrandowych, np. olej rzepakowy. Głęboko wierzę w jego sens. Jest tani, nasz, lokalny, ma 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek i zawsze taki sam skład. Zawsze kupuję najtańszy.

Czy jest producent, z którym nie poszłaby pani na współpracę?

Kiedyś jak uderzyłam w Roberta Lewandowskiego, że reklamuje Coca-Colę to poszła plotka po mieście, że pewnie mi Pepsi zapłaciło. (śmiech) Dzisiaj miałam propozycję żeby wziąć udział w panelu promocji margaryny. Kiedyś proponowano mi żeby w mediach społecznościowych umieścić popularną markę gazowanych napojów za naprawdę duże pieniądze. Nigdy czegoś takiego nie zrobię.

Bosacka: Najniższa półka nigdy nie zniknie

Podsumowując naszą rozmowę, z edukacją żywieniową w Polsce nie jest najlepiej, ze składem produktów - nieco lepiej, choć konsumenci wciąż muszą się mieć na baczności. Może na koniec coś optymistycznego? Jak według pani będzie wyglądał rynek spożywczy za 10 lat?

Najniższa półka nigdy nie zniknie i nie chciałabym tego. Chciałabym za to żeby konsument był bardziej świadomy, miał wybór. Widzę wolę edukacji w młodym pokoleniu, które ogląda mnie już nie tylko na YouTube, ale i na TikToku - jak się okazuje tam też można przemycać treści edukacyjne do młodych.

Co będzie za 5-10 lat? Zobaczymy jaka będzie sytuacja gospodarcza, ale wydaje mi się, że pójdziemy naprzód jeśli chodzi o systemy skanowania produktów czy aplikacje. Konsument, który wchodzi do sklepu ma w ręku portfel i część jego zawartości zostawia komuś - producentowi. To od nas zależy, czy zostawimy nasze pieniądze temu, który nas nie oszukuje, sprzedaje produkt, który jest uczciwy czy temu, który robi masówkę i jedzie na ściemie. Mam też nadzieję, że coraz więcej będziemy kupować w lokalnych miejscach. Wraz z inicjatywą Kobiety Wilanowa chcemy od wiosny uruchomić lokalny market. Mamy w okolicy wielu małych producentów żywności i kwiatów. Mam też nadzieję, że coraz więcej będziemy gotować w domu i to zupełnie prostych rzeczy.

Dziękuję za rozmowę.