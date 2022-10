Katarzyna Konkel, CEO Omnisense, będzie prelegentką debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbędzie 8 listopada 2022, o godz. 11.30-13.00 w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Katarzyna Konkel, CEO Omnisense, prelegentką FRSiH 2022

Katarzyna Konkel na FRSiH 2022

Socjolożka, strateżka, ekspert badań jakościowych, od 20 lat jest aktywnie związana z kreowaniem i komunikowaniem marek.

W latach 2003-2011 wykładowca socjologii i PR w praktyce w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Była dyrektorem zarządzającym Grupy Eskadra i agencji LOKATIVO.

Od 2017 roku CEO studia badawczo-consultingowego Omnisense, gdzie w oparciu o Design Thinking projektuje nowoczesny i wielowymiarowy CX dla takich marek jak Martes Sport, Media Expert, VOX, Makarun, Isto, Wojas, Inglot, Medicine, Nakielny, Douglas, Lancero, Reporter Young czy Awiteks.

Zarządza zespołem badaczy definiujących inspirujące insighty. Specjalizuje się w biznesowym podejściu do zarządzania markami i przestrzeniami w branżach Retail i HoReCa.

Debata Tanio, online, blisko

8 listopada 2022, godz. 11.30-13.00 zapraszamy na debatę "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbędzie w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Tematy, na które będziemy rozmawiać to:

Demokratyzacja konsumpcji, czyli taniej w czasach wysokich cen

E-commerce – technologia buduje wygodne nawyki

Jak daleko można spersonalizować ofertę i zlojalizować klienta?

Co sprzedaje: cena, promocja czy opakowanie?

Rola influencerów w budowaniu wizerunku marki

Wyzwania szefów firm FMCG w czasach ekonomicznej i emocjonalnej huśtawki

Udział w debacie już potwierdzili:

Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense

Bartek Bobczyński, Partner, Marketing & Commerce Leader, Deloitte Digital

Janusz Byliński, prezes zarządu, Bronisze

Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR, Oryginalny Sok

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Spotkania każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej i HoReCa.

ZOBACZ AGENDĘ FRSIH 2022

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Dlaczego warto dołączyć do Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.