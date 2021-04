Katastrofalna sytuacja zw. z głodem na świecie m.in. przez COVID

Obecnie ponad 34 mln osób na całym świecie znajdują się o krok od głodu, z czego zdecydowana większość mieszka w Afryce. Kolejne dziesiątki milionów są zagrożone skrajnym niedożywieniem – od Afganistanu, przez Syrię i Liban, po Haiti.

Przed katastrofą na skalę światową ostrzega najnowszy raport FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

- Z raportu wynika, że fatalne sprzężenie problemów doprowadziło w tym roku do sytuacji od lat niespotykanej. Szczególnie źle wyglądają warunki w Jemenie czy Sudanie Południowym, gdzie kryzysy humanitarne już wcześniej miały wielką skalę, a mieszkańcy czują się zapomniani przez świat – mówi Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej.

W Jemenie za katastrofalny poziom niedożywienia odpowiada trwający od 6 lat konflikt zbrojny, jak i stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna i obniżone dofinansowanie do pomocy humanitarnej w tym kraju. Wciąż wzrastają ceny żywności, co przy spadającej wartości lokalnej waluty odbiera mieszkańcom nawet tę niewielką szansę na zakup jedzenia dla swoich rodzin. Szacuje się, że do lata liczba osób doświadczających skrajnych poziomów niedożywienia wzrośnie do 16,2 mln – ponad połowy populacji.

Z kolei Sudan Południowy przez cały 2020 rok pustoszyły niszczycielskie powodzie o niespotykanej wcześniej skali - przez żywioł ucierpiał ponad milion osób, zniszczeniu uległy niezliczone uprawy. Sytuacja stale się pogarsza także przez wzrost bezrobocia i podwyższonych cen żywności. W kolejnych miesiącach aż 7,2 mln ludzi będzie cierpiało z powodu skrajnego niedożywienia lub głodu, co odpowiada 60% populacji.

- PAH od miesięcy alarmuje o bardzo ciężkich warunkach w Sudanie Południowym. Najbardziej poszkodowane miejsca to Pibor i Jonglei, gdzie powódź i COVID-19 zbierają swoje żniwa. Teraz jest czas, aby działać, a my jesteśmy na miejscu i możemy pomóc – mówi Helena Krajewska z PAH.