Od 13 do 30 listopada nowy automatyczny parking wielopoziomowy przy ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach na 240 aut zostanie udostępniony kierowcom bezpłatnie – podało miasto. Od 1 grudnia będzie on już płatny – droższy, niż w strefie płatnego parkowania, w której ceny też w tym czasie wzrosną.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Jak przypomniała we wtorek rzeczniczka katowickiego urzędu miasta Sandra Hajduk, pierwsze testy nowego automatycznego parkingu odbyły się w drugiej połowie sierpnia br. Wówczas właściciele lokali usługowych i hoteli przy ul. Mariackiej korzystali z maszyn parkujących, wypełniając ankiety z uwagami nt. ich obsługi. Teraz parking stanie się ogólnodostępny.

"Parking automatyczny przy ul. Tylnej Mariackiej to pierwsza tego typu inwestycja publiczna w Polsce. Wiemy, że cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców Katowic, jak i ościennych miast. By pozwolić mieszkańcom na zapoznanie się z tą technologią, do końca listopada z tego parkingu będzie można korzystać bezpłatnie" - wskazała Hajduk.

Uściśliła, że w tym czasie użytkownicy parkingu nie będą ponosili opłat, ale będą przechodzili procedurę związaną z jego obsługą - pobierając tzw. bilet zerowy. Zapewniła, że korzystanie z maszyn będzie intuicyjne - można je porównać do korzystania z myjni automatycznej, gdzie urządzenia sygnalizują poprawne umieszczenie pojazdu.

Kierowcy będą wjeżdżali na przeznaczoną do tego platformę, wychodzili z samochodu i używali panelu obsługowego. Następnie maszyna automatycznie przeniesie pojazd na odpowiedni poziom i umieści na miejscu. Odbiór samochodu będzie wyglądał podobnie - docelowo po wniesieniu opłaty i zeskanowaniu potwierdzenia maszyna sprowadzi platformę z samochodem z powrotem.

Pobieranie opłat rozpocznie się 1 grudnia. Stawki wyniosą 6 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju pojazdu dla posiadaczy Katowickiej Karty Mieszkańca oraz 12 zł dla pozostałych użytkowników. Maszyny parkujące będą wyłączone ze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i poszerzonej Strefy Płatnego Parkowania - tym samym nie będą w nich obowiązywały abonamentowe formy płatności.

Również 1 grudnia wprowadzone zostaną nowe zasady parkowania w Katowicach. Powiększona zostanie Strefa Płatnego Parkowania, a w jej centrum ustanowiona będzie droższa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Wzrosną opłaty za parkowanie. Dla mieszkańców centrum będzie ono tańsze, niż dla katowiczan z innych dzielnic. Najwięcej zapłacą kierowcy spoza miasta.

Obecnie pozostawienie samochodu w płatnej strefie w Katowicach na cały dzień oznacza koszt 17,20 zł. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Parkowanie jest płatne w godzinach 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

Po zmianach całodzienne parkowanie będzie kosztowało 42,40 zł w Strefie Płatnego Parkowania - nazywanej też Strefą B (SSP - 4 zł za pierwszą godzinę, 4,80 zł za drugą, 5,60 zł za trzecią i 4 zł za kolejne) i 63,60 zł w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - Strefie B (ŚSPP - 6 zł za pierwszą godzinę, 7,20 zł za drugą, 8,40 zł za trzecią i 6 zł za kolejne). Parkowanie do 30 minut, na czas szybkiego załatwiania spraw, będzie kosztowało w SSP 2 zł, a w ŚSPP - 3 zł.

Parkowanie będzie płatne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku w SSP i od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót ustawowo wolnych od pracy) w ŚSPP.

Nowy automatyczny parking na zapleczu ul. Mariackiej był jednym z ostatnich elementów przebudowy rejonu ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej w ścisłym centrum Katowic. Władze Katowic przekonują, że pierwszy publiczny parking automatyczny w Polsce będzie innowacyjnym rozwiązaniem, które sprawdzi się, pozwalając przechowywać dużą liczbę aut na niewielkiej powierzchni.

Na powierzchni, gdzie zmieściłoby się nieco ponad 40 standardowych miejsc parkingowych, będzie można zmieścić 240 pojazdów. Na konstrukcję składają się dwa zespoły - większy z 12 maszynami oraz mniejszy z 8 maszynami. Ich działanie opiera się na systemie dźwigów obsługujących platformy przeznaczone do przechowywania pojazdów. Są one umieszczone jedna nad drugą, a w zestawie o wysokości 17 metrów mieści się 6 poziomów platform.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 23 mln zł. Wykonawcą była firma Grand, specjalizująca się m.in. w precyzyjnej obróbce metalu. Opracowanie własnego rozwiązania parkingu automatycznego to wynik prowadzonych przez firmę prac badawczo-rozwojowych, a prototyp takiego parkingu od kilku lat służy jej pracownikom.