Samorząd Katowic oddał do ruchu odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej; ukończył tym samym połączenie od strony centrum miasta, z rekreacyjnej Doliny Trzech Stawów do historycznych dzielnic Nikiszowiec i Giszowiec - wynika z wtorkowej informacji magistratu.

Jak przekazała rzeczniczka urzędu miasta Sandra Hajduk, zakończyły się odbiory zbudowanego kosztem 600 tys. zł nowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej, który łączy już istniejące odcinki. W efekcie powstała spójna, ciągła na całej długości infrastruktura pomiędzy Szopienicami, Nikiszowcem, Giszowcem i Doliną Trzech Stawów.

"Realizacja rowerowych inwestycji wymaga uwzględnienia warunków formalnych, prawnych, terenowych, bardzo często też kompromisów przy podejmowaniu decyzji. Dlatego niektóre inwestycje realizujemy etapami, choć w efekcie bywa, że dzięki temu rowerzyści, wbrew pozorom, otrzymują pełną infrastrukturę szybciej" - powiedział, cytowany przez Hajduk, prezydent Marcin Krupa.

"Tak jest w przypadku drogi rowerowej wzdłuż ul. Gospodarczej. Ukończenie właśnie odcinka o długości 500 metrów scala dotychczas wybudowane drogi rowerowe w tym rejonie. Połączenie Doliny Trzech Stawów z Nikiszowcem, Giszowcem i Szopienicami to jedna z wielu inwestycji rowerowych w Katowicach" - zasygnalizował.

Przypomniał, że w tym roku miasto planuje budowę prawie 8 km nowych tras, a także przygotowanie dokumentacji projektowej na kolejne 2,3 km. Łączna wartość tych zamierzeń to ponad 28 mln zł. W latach 2015-2022 w Katowicach powstało 43 km tras o wartości 34 mln zł.

Oddane teraz połączenie to kontynuacja drogi rowerowej biegnącej od ul. Pułaskiego, przez teren Doliny Trzech Stawów w rejonie Sztauwajerów, wzdłuż autostrady A4 i pod DK 86, skąd włącza się ona w ulicę Gospodarczą. Nowy odcinek prowadzi do ronda w ciągu ul. Gospodarczej, gdzie łączy się z istniejącą infrastrukturą rowerową. Można nią dostać się do ul. Szopienickiej i skierować się w stronę Giszowca (aż do skrzyżowania z ulicą Mysłowicką) lub Nikiszowca i dalej do Szopienic.

Powstała droga o szerokości 2 metrów, z nawierzchnią asfaltową i opaską skrajniową, która oddziela ruch rowerowy od jezdni. Zakres prac obejmował też budowę nowego peronu przystankowego. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu tego roku i zakończyła miesiąc wcześniej niż planowano.

Obecna łączna długość infrastruktury rowerowej w Katowicach to blisko 190 km, z czego ponad 43 km dróg powstało w latach 2015-22, a wartość tych inwestycji przekroczyła 34 mln zł.

Obecnie miasto prowadzi kilka inwestycji rowerowych. Przy ul. Francuskiej - między skrzyżowaniami z ul. Trzech Stawów oraz z ul. Lotnisko - powstaje ponad 700 m nowej drogi z infrastrukturą towarzyszącą, jak chodnik, dodatkowe oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci i nowe nasadzenia. Łączna wartość tych prac to ponad 2,5 mln zł brutto.

Rozpoczęły się też prace przy ul. Hallera. To pierwszy z dwóch etapów połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. W ramach tego etapu za około 5,5 mln zł brutto powstanie odcinek o długości ponad 1300 metrów. Jeszcze w tym roku rozpoczną się roboty związane z wykonaniem drugiego etapu - drogi rowerowej wzdłuż ul. Korczaka.

Oprócz tego trwa przetarg na wykonanie połączenia istniejącej infrastruktury rowerowej wykonanej w ramach przebudowy węzła drogowego w Giszowcu ze strefą Tempo 30 na ul. Kolistej.

W trakcie są prace projektowe dotyczące m.in. odcinka pomiędzy ul. Lotnisko a ul. Damrota, który połączy istniejące już drogi rowerowe. Projektowane jest też połączenie od ul. Barbary do ul. Kościuszki oraz połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy i trasą rowerową nr 5.