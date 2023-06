Przed wprowadzeniem podwyżek cen za parkowanie w Katowicach miejsca parkingowe przy tamtejszych ulicach dostosowywane są do obowiązujących przepisów – poinformował w poniedziałek katowicki magistrat. Jak wynika z wcześniejszych informacji, zniknie łącznie ponad tysiąc miejsc.

Samorząd Katowic przygotowuje powiększenie Strefy Płatnego Parkowania w tym mieście i utworzenie w jej centrum droższej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Zmiany, obejmujące też wzrost opłat, mogą wejść w życie pod koniec 2023 r.

Jak przekazał w poniedziałkowej informacji Dawid Zapała z Katowickiej Agencji Wydawniczej, miejskiej spółki obsługującej medialnie jednostki i podmioty katowickiego samorządu, w Katowicach trwają przygotowania do zmian w polityce parkingowej.

"Konieczne jest nie tylko oznakowanie poziome i pionowe ulic w centralnych dzielnicach miasta, ale także dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów i zapobieganie niepożądanym sytuacjom na ulicach, jak tarasowanie chodników przez samochody" - wyjaśnił Zapała.

W kolejnych dwóch tygodniach prace prowadzone mają być na: ul. Mikołowskiej, Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul. Andrzeja, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Teatralnej, ul. Szkolnej, ul. Sokolskiej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Dąbrówki, ul. Batorego, ul. Kościuszki.

Ponadto kontynuowane będą prace na ul. Uniwersyteckiej, na ul. Piastowskiej, na ul. Teatralnej, na ul. Szkolnej, na ul. Moniuszki, na pl. Wolności, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Opolskiej, ul. Zabrskiej, ul. Mickiewicza, ul. Stawowej, ul. Piotra Skargi, ul. Słowackiego i ul. Pocztowej.

Przy każdym etapie prac mieszkańcy mają być o nich informowani różnymi kanałami; w miarę możliwości za wycieraczkami samochodów pojawiać mają się karteczki z prośbą o przeparkowanie pojazdów w konkretnych dniach. Miasto przypomina przy tym, że wykonanie oznakowania - zwłaszcza poziomego - zależy od pogody.

Zgodnie z danymi Zapały łącznie w mieście zdemontowanych zostanie ponad 1,7 tys. znaków pionowych i pojawią się 3332 nowe znaki. Wykonawca usunie też 8 tys. m kw. znaków poziomych i naniesie na ulice prawie 11,3 tys. m kw. nowego oznakowania.

"Konieczne jest także zadbanie o to, by w miejscach do tego nieprzeznaczonych kierowcy nie mogli zostawiać swoich pojazdów. Tam, gdzie przestrzeń to umożliwia, zamontowane zostaną m.in. elementy małej architektury, jak donice z zielenią czy stojaki na rowery. Gdzie indziej staną barierki i słupki.

Pod koniec maja br. prezydent Katowic Marcin Krupa przekazał do rady miasta projekt uchwały z założeniami zmian polityki parkingowej, który stanie się przedmiotem konsultacji społecznych i prac rady.

Pozostawienie samochodu w obecnej płatnej strefie na cały dzień oznacza dziś koszt 17,20 zł. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Parkowanie jest płatne w godzinach 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

Po zmianach ma to być 42,40 zł w Strefie Płatnego Parkowania (SSP - 4 zł za pierwszą godzinę, 4,80 zł za drugą, 5,60 zł za trzecią i 4 zł za kolejne) i 63,60 zł w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP - 6 zł za pierwszą godzinę, 7,20 zł za drugą, 8,40 zł za trzecią i 6 zł za kolejne). Parkowanie ma być płatne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku w SSP i od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót ustawowo wolnych od pracy) w ŚSPP.

Dla mieszkańców stref przygotowano płatne Parkingowe Karty Mieszkańca. Katowiczanie mieszkający poza strefami będą mogli kupić abonamenty. Dostępne będą też miejsca zastrzeżone na podstawie opłaty abonamentowej oraz Parkingowe Karty Przedsiębiorcy

Jak podano pod koniec maja, obecnie na terenie przyszłych SPP i ŚSPP jest 9155 miejsc parkingowych, w tym na terenie ŚSPP 2365 miejsc. Wraz z wejściem w życie uchwały liczby te mają się zmniejszyć w związku z dostosowaniem miejsc do obowiązujących przepisów: w obu strefach mają być 8043 miejsca, w tym w ŚSPP 2062 miejsca.