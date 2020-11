Katowice: Dwie organizacje tworzą program "Posiłek dla seniora"

Katowice dołączają do Too Good To Go

"Bezpieczna Twierdza" zaprasza do wsparcia programu, który ma objąć od 25 do 50 seniorów katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki, których Fundacja Index do Przyszłości wspiera i aktywizuje od dwóch lat w prowadzonych przez siebie klubach seniora.

"Pandemia bardzo utrudnia życie seniorom, najbardziej narażonym i osamotnionym w związku z koronawirusem. Robienie im zakupów i pilnowanie, by mieli potrzebne leki to nie wszystko, ważny jest także ciepły posiłek, którego wielu z nich nie jest w stanie sobie samodzielnie przygotować. Dbamy o to, ale dofinansowania obydwu naszych klubów kończą się z dniem 31 grudnia 2020 r. Jako fundacja jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim naszym seniorom dalszą aktywizację w formie profesjonalnych warsztatów oraz zajęć rozwojowych i integracyjnych, jednak brak nam środków na zapewnienie im ciepłego posiłku. Wiemy już, że jeśli otrzymamy jakiekolwiek dofinansowanie na nasze kluby seniora na rok 2021, nie będą one uwzględniały ciepłych posiłków" - powiedziała we wtorek prezes Fundacji Index do Przyszłości Anna Skrzyńska.

Apel o wsparcie jest skierowany przede wszystkim do katowickich i śląskich firm, lokalnej społeczności, ale też wszystkich, którym los seniorów leży na sercu.

"Wiele z tych osób znamy już 2 lata, obserwowaliśmy ich rozwój, ale niestety również - jak w czasie wiosennej kwarantanny - postępujące choroby czy inne dolegliwości, i widzimy jak ważne jest dla nich wsparcie poprzez zapewnienie ciepłego posiłku. Zdecydowana większość naszych podopiecznych to osoby samotne, którym brak wsparcia ze strony bliskich czy rodziny. Część z nich jest unieruchomiona z powodu niepełnosprawności lub ciężkich chorób we własnych domach, a nawet w łóżkach. Dużym problemem dla seniorów jest niska emerytura, często niewystarczająca na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Mając na celu ich rozwój i jak najdłuższe podtrzymanie lub poprawę aktualnej kondycji fizycznej i psychicznej, zagwarantowanie im obiadu jest dla nas kwestią fundamentalną" - uważa wiceprezes Fundacji Index do Przyszłości Natalia Grabka.

Pojawiły się już pierwsze zgłoszenia chętnych do pomocy, ale to wciąż za mało, by zapewnić posiłki wszystkim podopiecznym. Fundacja szuka więc firm, które chciałyby wesprzeć program i zapewnić posiłek przynajmniej jednemu z seniorów. Finansowe wsparcie może być zapewnione w formie darowizny, umowy sponsorskiej lub innej korzystnej dla firmy formie. Koszt obiadów dla 1 seniora na 1 miesiąc wynosi około 275 zł.

Obiady będą przygotowywane w Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Bezpieczna Twierdza" w Ligocie i wydawane lub dostarczane do seniorów od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00 - 15.00.

Katowicka Fundacja Index do Przyszłości w swojej działalności skupia się przede wszystkim na dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Od września 2017 roku prowadzi w katowickiej dzielnicy Ligota-Panewniki placówkę opiekuńczo-wychowawczą "Bezpieczna Twierdza", gdzie opiekuje się dziećmi i młodzieżą, a od stycznia 2019 r. także seniorami.