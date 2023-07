W ciągu około dwóch lat GDDKiA chce w Katowicach zbudować nowe wiadukty tamtejszej ul. Bohaterów Monte Cassino nad ekspresową trasą S86, która prowadzi w stronę miast Zagłębia Dąbrowskiego. Przez najbliższy miesiąc Dyrekcja czeka na oferty potencjalnych wykonawców.

Dwujezdniowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach łączy przelotową ul. 1 Maja w Katowicach z północną dzielnicą Bogucice i osiedlem Norma. Przecina bezkolizyjnie dwie kluczowe arterie: drogę krajową nr 79 w kierunku Mysłowic (łącząc się z nią węzłem) oraz ekspresową trasę S86 wiodącą w stronę Sosnowca i Będzina (bez połączenia).

Jak przekazał w środę rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak, dwa nowe wiadukty ul. Bohaterów Monte Cassino nad trasą S86 o długości blisko 85 metrów i szerokości ponad 14 metrów mają zastąpić wyeksploatowane już obiekty, zbudowane w latach 80. ub. wieku.

"Na 18 sierpnia wyznaczyliśmy termin składania ofert w przetargu na budowę nowych wiaduktów ul. Bohaterów Monte Cassino (…). Zakładamy, że zadanie zrealizowane zostanie dwuetapowo - po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu przystąpimy do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu" - wyjaśnił Prusak.

"Wykonamy również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Całość prac powinna zostać zrealizowana do 22 miesięcy od daty podpisania umowy. Zadanie zakończy wprowadzenie stałej organizacji ruchu" - dodał przedstawiciel GDDKiA.

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowią: cena (60 proc.) oraz czas trwania utrudnień (40 proc.). Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji GDDKiA. W pobliżu trwa obecnie prowadzony przez lokalny samorząd remont mostów ul. Bohaterów Monte Cassino nad rzeką Rawą.

W ub. roku GDDKiA wyremontowała nawierzchnię trasy S86 na terenie Sosnowca i Katowic. Poprzedni remont wykonywano tam w latach 2008-2009.

Ekspresowa trasa S86 w Sosnowcu i Katowicach, na całym przebiegu co najmniej trzypasowa, to jedna z najbardziej obciążonych dróg w Polsce - codziennie pokonuje ją ponad 110 tys. samochodów. Ograniczenia jej przepustowości, np. na skutek wypadków czy prac drogowych, przekładają się na korki utrudniające przejazd także innymi okolicznym arteriami regionu, w tym autostradą A4 czy Drogową Trasą Średnicową (DW902).