W trzy lata od uruchomienia systemu Katowickiej Karty Mieszkańca (KKM) wydano je ponad 115 tys. użytkownikom. Katowiczanie, którzy najchętniej wybierają wersję karty w postaci aplikacji, najczęściej korzystają ze zniżek na miejskich basenach – wynika z informacji miasta.

Jak przekazał w poniedziałek katowicki samorząd, łączna wartość wszystkich udzielonych zniżek w systemie KKM przekroczyła dotąd kwotę 9 mln zł. Cytowany w informacji magistratu prezydent Katowic Marcin Krupa wskazał, że głównym celem rozwiązania jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i tam odprowadzają swoje podatki.

"Dzięki tym pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place zabaw, utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie mieszkańcy Katowic muszą być traktowani w naszym mieście priorytetowo" - uznał Krupa.

Jak podkreślił, Katowicka Karta Mieszkańca umożliwia katowiczanom korzystanie ze zniżek w instytucjach kultury, sportu i rekreacji. Przykładowo w basenach miejskich dzięki KKM mieszkańcy naszego miasta płacą 10 zł za godzinę, a osoby spoza Katowic 25 zł. "To najwyższa zniżka oferowana w ramach KKM, bo wynosi 60 proc." - zaakcentował.

W programie obecnie uczestniczy 118 partnerów prywatnych oraz 15 jednostek miejskich. Wśród oferowanych dla posiadaczy Karty zniżek są m.in. zniżki na miejskie baseny otwarte i kryte, korty tenisowe czy siłownie, zniżki na festiwale jak Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival Katowice czy spektakle organizowane np. w ramach Letnich Ogrodów Teatralnych.

KKM zapewnia też ulgi na usługi: fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne, prawne, jubilerskie i inne. To również zniżki m.in. na tor kartingowy, wypożyczenie sprzętu na spływy kajakowe i pontonowe, wstęp do parków trampolin, wypożyczenie wrotek, zwiedzanie muzeów, do restauracji, kawiarni i inne.

Program "Katowicka Karta Mieszkańca" miasto prowadzi od 1 września 2020 r. W ciągu trzech lat wydano 115,8 tys. kart: 69,1 tys. kart zostało zarejestrowanych poprzez aplikację, prawie 10,8 tys. przez stronę internetową; 35,8 tys. kart wydano w formie plastikowej. 75 kart KKM zostało przypisanych do karty płatniczej.

Łącznie mieszkańcy Katowic skorzystali od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. z 578,5 tys. zniżek (po pierwszym roku było to 99 tys., a po drugim 208 tys. zniżek), które pozwoliły im zaoszczędzić w sumie ponad 9 mln zł (po pierwszym roku było to 890 tys. zł, a po drugim 2,4 mln zł).

Wśród miejskich instytucji mieszkańcy najchętniej korzystali z Basenu Brynów, w który zliczono ponad 232 tys. transakcji i udzielono zniżek na ponad 3,2 mln zł. Niewiele mniej popularny był Basen Burowiec, w którym z KKM skorzystano ponad 171 tys. razy, co pozwoliło mieszkańcom zaoszczędzić przeszło 3,4 mln zł. Natomiast Basen Zadole, który działa od września 2022 r. udzielił ponad 86 tys. zniżek na łączną kwotę ponad 1,4 mln zł.

Katowicka Karta Mieszkańca wydawana jest w trzech formach: aplikacji mobilnej, przypisanie do posiadanej karty bankowej i w wersji plastikowej.

Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków: są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek), są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę - jeżeli choć jeden z rodziców lub opiekunów rozlicza podatek w Katowicach).

Karta może też być wydana osobom, które rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych, przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcom i dyrektorom tych placówek, studentom uczelni zameldowanych w Katowicach na pobyt czasowy, osobom zameldowanym na pobyt czasowy w Katowicach, które nie ukończyły 26. roku życia i osobom przebywającym w całodobowej placówce pomocy społecznej na terenie miasta.

Więcej informacji, w tym regulamin programu, jest dostępnych na stronie kkm.katowice.eu.