W Katowicach zakończył się montaż ponad 100 zbiorników na wodę w pobliżu budynków mieszkalnych. Jest to kontynuacja zapoczątkowanej w 2020 r. akcji "Łapiemy deszczówkę". Woda zebrana w zbiornikach wykorzystywana jest m.in. do podlewania zieleni.

Na początku lipca zakończył się montaż ponad 100 zbiorników przy budynkach mieszkalnych. Woda jest wykorzystywana do podlewania zieleni, a pojemniki na zarządzanym przez siebie terenie zamontował nie tylko Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ale też Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Miasto Katowice podkreśla, że jest świadome, iż walka ze skutkami zmian klimatycznych jest obowiązkiem samorządu. "To cały szereg działań związanych z budową zbiorników retencyjnych, które pozwalają magazynować wodę podczas ulewnych deszczów. To 25 podziemnych obiektów umieszczonych w różnej części naszego miasta. Oprócz tego, przy budynkach z zasobu miejskiego montujemy mniejsze zbiorniki, dzięki którym możliwe jest podlewanie osiedlowej zieleni. To realne oszczędności dla budżetu miasta, bo nie musimy wody kupować, by podlać rośliny" - poinformował w komunikacie prasowym prezydent Katowic Marcin Krupa.

Nowe zbiorniki zostały zamontowane w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice. Zaraz obok miejskich kamienic i bloków - zarówno w centrum miasta, jak i w miejscach oddalonych od Śródmieścia, m.in. przy ul.: Zarębskiego, Uniczowskiej, Owsianej, Bytkowskiej czy Kijowskiej - pojawiły się łącznie 42 pojemniki, które zakupione zostały za 20 tys. zł.

Wcześniej obok budynków administrowanych przez katowicki KZGM - w ramach swojego budżetu - zakład zamontował 34 pojemniki. Łącznie to 76 zbiorników, w których magazynowana jest woda z opadów atmosferycznych. Zbiorniki są w stanie pomieścić łącznie ponad 20 tysięcy litrów deszczówki.

"Ta akcja jest bardzo ważna z wielu względów. Przede wszystkim to kwestie ekologiczne. Woda to bezcenny zasób i należy ją wykorzystywać w najbardziej praktyczny sposób, a ten z pewnością jest taki. Zebraną deszczówkę możemy wykorzystywać w bardziej suchych okresach, gdy tego deszczu brakuje" - tłumaczył Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Zarówno pracownicy służb miejskich, jak i mieszkańcy będą mogli wykorzystać zebraną w zbiornikach deszczówkę do podlewania zieleni. Nie muszą oni kupować wody na rynku, co jest nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne.

"Inwestycje w rozwiązania ekologiczne są dziś koniecznością. W KTBS staramy się realizować jak najwięcej takich przedsięwzięć. Z jednej strony cały czas instalujemy panele fotowoltaiczne pozwalające pozyskiwać zieloną energię, ale nie zapominamy także o retencjonowaniu wody. Dlatego kupujemy nowe zbiorniki wychwytujące deszczówkę z rynien oraz budujemy podziemne zbiorniki retencyjne przy nowych inwestycjach, jak np. przy ul. Leopolda" - powiedział prezes Katowickiego TBS Janusz Olesiński.

Katowickie TBS także zbiera deszczówkę. W ostatnim miesiącu na dwóch osiedlach zostały zamontowane zbiorniki na deszczówkę. W sumie przy ul. Pod Kasztanami i Saint Etienne pojawiły się 63 nowe instalacje. Teraz razem ze zbiornikami zamontowanymi 2 lata temu KTBS dysponuje 77 zbiornikami, które pozwalają na zebranie 26,2 tys. litrów wody. O tyle mniej wody zamiast do kanalizacji trafia na tereny zielone przy budynkach.