Mieszkańcy Katowic wybrali do realizacji w głosowaniu tegorocznego budżetu obywatelskiego 126 projektów spośród 236 dopuszczonych – wynika ze środowej informacji miasta. 117 z nich będzie realizowanych w przyszłym roku, natomiast 9 ze względu na skomplikowanie – do końca 2025 r.

Głosowanie w tegorocznej 10. edycji budżetu obywatelskiego Katowic trwało od 11 do 23 września. Katowiczanie w każdym wieku mogli wybierać spośród 25 projektów ogólnomiejskich i 211 lokalnych.

Najwięcej głosów na projekty lokalne otrzymały zadania: Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych - na os. Tysiąclecia (3740 głosów), Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 - na os. Witosa (3061 głosów) oraz Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy - na os. Paderewskiego (2593 głosy).

Głosowanie ogólnomiejskie wygrał projekt: #BezpieczneDzielnice: Brynów-Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie - zakładający rozbudowę monitoringu miejskiego o 18 kamer i doświetlenie wybranych przejść dla pieszych we wskazanych dzielnicach. Wartość tego zadania, które uzyskało 18 998 głosów, to 2,465 mln zł.

Zgodnie z regulaminem katowickiego budżetu obywatelskiego, kierowanie projektów do realizacji po głosowaniu jest dwuetapowe. Najpierw lista jest układana według liczby głosów. Do realizacji przeznaczane są kolejne projekty, których wartość mieści się w pozostałej dostępnej puli środków - do wyczerpania poszczególnych puli: ogólnomiejskich czy dzielnicowych. Stąd są przypadki, że do realizacji przechodzą projekty, które uzyskały mniej głosów, niż popularniejsze, ale ich wartość akurat mieści się w pozostałym dostępnym budżecie.

Najwięcej zadań zostało wybranych w dzielnicach: Śródmieście (11), Kostuchna (9) oraz Zawodzie i Ligota-Panewniki (po 7). Na os. Witosa oraz we wschodnim Brynowie-os. Zgrzebnioka wartość dopuszczonych do głosowania projektów nie przekroczyła puli środków - w związku z tym, wszystkie propozycje, po uzyskaniu wymaganego minimalnego progu poparcia, mają być tam realizowane.

Wartość wybranych zadań lokalnych to ponad 11,87 mln zł. Najkosztowniejsze wybrane do realizacji projekty lokalne to: rewitalizacja parku Zadole (515 tys. zł), objęcie siecią monitoringu miejskiego obwodnicy os. Odrodzenia (406 tys. zł) oraz budowa aktywnych przejść dla pieszych na os. Tysiąclecia (400 tys. zł). Prawie całe dostępne pule środków zostały rozdysponowane w dzielnicach: Koszutka (zostało 319 zł) oraz os. Witosa (pozostało 773 zł).

W głosowaniu na zadania ogólnomiejskie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu do realizacji sześciu projektów o łącznej wartości 2,99 mln zł. Poza zwycięskim projektem rozbudowy monitoringu i doświetlenia przejść dla pieszych, realizowany będzie m.in. - zgodnie z regulaminem - czwarty projekt "Ratujemy życie - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED" (9 383 głosów) o wartości 157 tys. zł.

Kolejne kierowane do realizacji będą projekty: z siódmego miejsca w głosowaniu "Donice na ulice - zazieleniamy Katowice" o wartości 250 tys. zł (6 019 głosów), z czternastego miejsca Piano Tężnia Festiwal za 70 tys. zł (2636 głosów), z szesnastego miejsca Stroje dla przyszłych zapaśniczych mistrzów - ZUKS GKS Katowice za 23,2 tys. zł (2089 głosów) i z siedemnastego miejsca BO senior jest ważny za 33,4 tys. zł (1766 głosów).

Formuła regulaminu nie pozwoliła na realizację m.in. projektu renowacji Parku Kościuszki za 1,5 mln zł (drugi w głosowaniu - 14329 głosów) czy projektu "Bezpieczne Katowice" - zakupu sprzętu dla strażaków-ochotników za 675 tys. zł (trzeci w głosowaniu - 13508 głosów).

Miasto zwraca uwagę, że tradycyjnie wiele wybranych zadań dotyczy wydarzeń - w 2024 r. odbędą się m.in. jarmarki w Kostuchnie i Podlesiu oraz festyny w Załężu, Bogucicach, Giszowcu oraz Murckach. W Zarzeczu zorganizowana zostanie wymiana garażowa. Ogółem zainstalowanych zostanie 26 punktów monitoringu miejskiego (prócz zadania ogólnomiejskiego to również projekty lokalne dot.: Bogucic, Dąbrówki Małej oraz Piotrowic-Ochojca).Na bulwarach Rawy zrewitalizowane zostaną trzy skwery.

Wydzieloną częścią budżetu obywatelskiego jest tzw. zielony budżet, zakładający m.in. punktowe inwestycje związane z zazielenianiem miasta. Ma on jednak formę nie plebiscytu, lecz konsultacji społecznych (ostateczna decyzja należy do urzędników). Po weryfikacji, którą przeszło 156 projektów, do 27 września zakończy prace zespół oceniający, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji zostaną opublikowane do 29 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafi na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Ogółem do 10. edycji budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu mieszkańcy Katowic zgłosili prawie 500 wniosków. Oba te narzędzia zasila kwota ponad 20 mln zł.