Szpital św. Elżbiety w Katowicach otworzył nową pracownię RTG. Skróci to czas oczekiwania pacjentów na wyniki badań diagnostycznych.

Szpital św. Elżbiety należy do Grupay American Heart of Poland. Działa w ramach kontraktu NFZ.

Kadra medyczna Szpitala św. Elżbiety dzięki nowemu sprzętowi RTG będzie szybciej analizować uzyskane obrazy i przekazywać ich wyniki pacjentom. "Poprzedni aparat, będący analogowym modelem, wymagał korzystania z kaset i ciemni. Dzięki systemowi DR (Radiografii Cyfrowej) możemy teraz natychmiast uzyskać obraz na monitorze bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia. Detektor jest bezpośrednio podłączony do aparatu, co eliminuje konieczność korzystania z kaset" - powiedziała w rozmowie z PAP specjalistka ds. Komunikacji PR, Beata Staniaszczyk.

"To nie tylko przyspiesza proces diagnostyczny, ale również umożliwia rozpoczęcie odpowiedniego leczenia jak najszybciej" - powiedział dr n. med. Maciej Hamankiewicz ze szpitala św. Elżbiety.

Otrzymany obraz cyfrowy można dowolnie edytować, na przykład dostosowywać poziom zaczernienia, kontrastu czy powiększać go. "W radiologii analogowej nie mieliśmy takich możliwości. Ta nowa technologia daje nam niezwykłe narzędzia do precyzyjnej obróbki i interpretacji obrazów" - dodała Staniaszczyk.

W nowej pracowni RTG znajduje się nie tylko stacjonarny aparat, ale także przenośny aparat cyfrowy do wykonywania zdjęć przyłóżkowych. "To oznacza, że możemy wykonać zdjęcia pacjentów bez konieczności przenoszenia ich do specjalnego pomieszczenia. To znacznie ułatwia i przyspiesza proces diagnostyczny, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość obrazów" - wyjaśniła Beata Staniaszczyk.

"Wykorzystujemy zaawansowane technologie, które dostarczają nam wysokiej jakości obrazów anatomicznych, a także pozwala na wykonywanie badań dynamicznych, jak np. angiografie. To umożliwia nam identyfikację nawet najbardziej subtelnych zmian patologicznych, co przekłada się na skuteczność naszych działań medycznych" - dodał dr Hamankiewicz.

Pracownię RTG wykorzystuje się w różnych przypadkach diagnostycznych i terapeutycznych m.in. podczas diagnozowania złamań, zwichnięć, skręceń oraz innych urazów kostno-stawowych. Rentgenografia pozwala lekarzom ocenić strukturę kości i stawów. W pracowni RTG przeprowadza się także: biopsje, nakłucia, wstrzyknięcia leków, skleroterapia, które wymagają precyzyjnego kierowania pod kontrolą obrazowania rentgenowskiego.

"Pracownia RTG jest również używana w diagnostyce chorób układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc, gruźlica, rak płuc itp. Badania rentgenowskie klatki piersiowej mogą dostarczyć informacji na temat stanu płuc, oskrzeli i opłucnej" - wyjaśnił doktor.

Szpital św. Elżbiety specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, a także chirurgii ogólnej. Uwaga szpitala poświęcana jest także do procesu rozpoznawania i leczenia jednostek chorobowych, wymagających podjęcia natychmiastowych działań medycznych, m.in. w schorzeniach onkologicznych z zakresu chirurgii ogólnej.