Biznes i technologie

Katowice: Od poniedziałku remont części ul. Sokolskiej

Autor: PAP

Data: 24-09-2023, 17:02

W poniedziałek 25 września rozpocznie się remont przelotowej ul. Sokolskiej prowadzącej do centrum Katowic. Będzie on polegał na wyznaczeniu pasów rowerowych od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Chorzowskiej. Prace mają potrwać do 15 października – wynika z niedzielnej informacji miasta.