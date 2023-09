W środę w Katowicach otwarto nowy park, urządzony wokół dzikiego wcześniej zbiornika Kozubek, dawniej znajdującego się na terenie kopalni Kleofas w zachodniej części miasta. Inwestycję zrealizowano ze środków katowickiego budżetu obywatelskiego.

"Zrewitalizowany staw Kozubek to kolejna zielona przestrzeń w naszym mieście. W rejonie osiedla Witosa i Załęża mieszkańcy zyskali przyjemne, kameralne, urokliwe miejsce. Myślę, że dla mieszkańców tej części miasta będzie to ciekawe miejsce odpoczynku ze względu na jego historię, gdyż znajduje się on na terenie należącym w przeszłości do kopalni Kleofas" - powiedział prezydent miasta Marcin Krupa.

"Rewitalizacja objęła stworzenie placu zabaw, montaż oświetlenia oraz ławek i leżaków. To kolejna inwestycja realizowana w naszym mieście z budżetu obywatelskiego. Właśnie trwa głosowanie na zadania z tegorocznej edycji. Każdy mieszkaniec naszego miasta, niezależnie od wieku, może wziąć w nim udział, do czego serdecznie zachęcam" - dodał prezydent.

Kozubek to staw znajdujący się na terenie należącym w przeszłości do kopalni Kleofas, na granicy osiedla Witosa, dzielnicy Załęże oraz chorzowskiej dzielnicy Batory. Zgodnie z wybranym do realizacji projektem katowickiego budżetu obywatelskiego z 2021 r. przestrzeń wokół zbiornika przewidziano do rewitalizacji, aby mieszkańcy zyskali dostęp do atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji.

We wrześniu 2021 r. projekt dotyczący Kozubka otrzymał w głosowaniu budżetu obywatelskiego ponad 8 tys. głosów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia sklasyfikowano je jako zadanie dwuletnie. W 2022 r. przygotowano dokumentację projektową, sporządzono inwentaryzację przyrodniczą, uzyskano pozwolenie na budowę i wybrano wykonawcę.

Prace wykonała chorzowska firma PRO-MB. Roboty objęły rozbiórkę pozostałych na pokopalnianym terenie nawierzchni szutrowych, podkładów kolejowych i płyt betonowych, a także oczyszczenie terenu z resztek gruzu, szkła i innych zanieczyszczeń. Uprzątnięta została przy tym przestrzeń w głąb zbiornika do 5 m od brzegu.

Przez teren wokół stawu przebiega ścieżka dla pieszych, wyposażona w kontrastową linię prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących, uzgodnioną z miejską radą ds. osób niepełnosprawnych. Wokół ścieżki powstały strefy z urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń i zabawy dla dzieci.

Jako atrakcję odmienionego stawu Kozubek przewidziano taras o powierzchni 100 m kw. z leżakami, tuż przy zbiorniku. Całość dopełniają ławki i tzw. przysiadki, stojaki na rowery, kosz, a także sieć oświetlenia parkowego. Cała inwestycja kosztowała blisko 1,8 mln zł.

Wnioskodawcą zadania w budżecie obywatelskim był miejski radny Krzysztof Kraus. "Dzisiaj Katowice zyskały kolejną, co prawda niewielką, ale jakże urokliwą przestrzeń. To efekt głosów mieszkańców przede wszystkim osiedla Witosa i Załęża, ale nie tylko, bo również mieszkańcy innych dzielnic wsparli ten projekt" - zaznaczył w środę radny. "Teraz możemy się cieszyć nie tylko z tego, że powstały małe strefy rekreacyjne dla dzieci czy podest, na którym w słoneczne dni można się opalać, ale przede wszystkim, że teren ten został oczyszczony i uporządkowany" - dodał Kraus.

Samorząd Katowic przypomniał, że zielone inwestycje realizowane są w kilku częściach miasta - w sierpniu udostępniono zrewitalizowany teren dawnego ośrodka wypoczynkowego Starganiec nad stawem o tej nazwie przy granicy z Mikołowem. Trwają prace w pięciu katowickich przestrzeniach parkowych, a także zazielenianie najbliższego rynkowi fragmentu ul. Warszawskiej.

Głosowanie na zadania z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Katowic trwa do 24 września br. Informacje o projektach, na które można głosować oraz moduł do głosowania znajdują się na stronie internetowej bo.katowice.eu.