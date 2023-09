Ponad 100 zadań finansowanych z trzymilionowej puli tzw. zielonego budżetu Katowic ma zostać zrealizowanych w 2024 r. – wynika z czwartkowej informacji miasta. Zielony budżet to wydzielona część budżetu obywatelskiego Katowic, którego wyniki opublikowano w środę.

Zielony budżet zakłada m.in. punktowe inwestycje związane z zazielenianiem miasta. Ma on jednak formę nie plebiscytu, lecz konsultacji społecznych (ostateczna decyzja należy do urzędników). Po weryfikacji, którą przeszło 156 projektów, 27 września zakończył prace zespół oceniający, a w czwartek opublikowano informację o wyborze zadań do realizacji.

"Zielony budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym, jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201" - powiedział, cytowany w czwartkowej informacji miasta, jego prezydent Marcin Krupa.

"Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu zespół oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie" - uściślił Krupa.

Katowiccy urzędnicy wyjaśniają, że ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację, rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje zespół oceniający w składzie m.in. ze specjalistami z katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej, przy wsparciu przedstawicieli środowisk naukowych i strony społecznej.

W tym roku zespół oceniający wybrał 107 zadań do realizacji, jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. "Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki", na które zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Będzie to dogęszczenie zieleni, nowe nasadzenia, dosadzenie drzew, pielęgnacja drzewostanu historycznego i utworzenie zielonej zapory odgradzającej park od autostrady A4.

W ośmiu dzielnicach zespół zarekomendował do realizacji wszystkie zadania, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczną. Są to: Brynów cz. wschodnia-os. Zgrzebnioka, os. Witosa, os. Tysiąclecia, Dąb, Janów - Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Podlesie.

Wśród wybranych propozycji ogólnomiejskich jest pomysł kąpieli leśnych dla katowickich seniorów w miejskich parkach. Nowe łąki kwietne zostaną posiane na os. Paderewskiego, os. Witosa oraz w Kostuchnie, a w Zawodziu, w pobliżu X liceum, powstanie ogród lawendowy.

Rewitalizację przejdą skwery: przy ul. Koszalińskiej, skwer Macharskiego w Dębie oraz na wysokości ul. Krakowskiej 136 w Szopienicach-Burowcu. W Załęskiej Hałdzie powstanie zielony zakątek z miniłąką kwietną, ławką i stołem; w Nikiszowcu stworzona zostanie zielona strefa składająca się z drzewek, kwietników i ławek.

Do realizacji wybrano też zadania dot. montażu pojemników zbierających deszczówkę, która może być później wykorzystywana do podlewania pobliskich roślin, m.in. w Zawodziu i Wełnowcu-Józefowcu. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków, m.in. w parku Kościuszki, Kostuchnie i w Ligocie-Panewnikach (tam z kamerami). Realizowane będą warsztaty edukacyjne.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł rozdzielane jest pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafia na zadania o charakterze ogólnomiejskim. W trzech dotychczasowych edycjach zielonego budżetu do realizacji wybrano 239 zadań za ponad 7,5 mln zł.

Ogółem do tegorocznej 10. edycji budżetu obywatelskiego i 4. edycji zielonego budżetu mieszkańcy Katowic zgłosili prawie 500 wniosków. Oba te narzędzia zasila kwota ponad 20,5 mln zł.