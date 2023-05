Samorząd Katowic przygotowuje powiększenie Strefy Płatnego Parkowania w tym mieście i utworzenie w jej centrum droższej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Wzrosnąć mają opłaty za parkowanie. Zmiany mogą wejść w życie pod koniec 2023 r.

Szczegóły przedstawili na wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, naczelnik wydziału budynków i dróg Roman Buła i naczelnik wydziału transportu Bogusław Lowak. Sobula podał, że tego dnia prezydent Katowic Marcin Krupa przekazał do rady miasta projekt uchwały z założeniami zmian polityki parkingowej, który stanie się przedmiotem konsultacji społecznych i prac rady.

Pozostawienie samochodu w obecnej płatnej strefie na cały dzień oznacza dziś koszt 17,20 zł. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Parkowanie jest płatne w godzinach 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

Po zmianach ma to być 42,40 zł w Strefie Płatnego Parkowania (SSP - 4 zł za pierwszą godzinę, 4,80 zł za drugą, 5,60 zł za trzecią i 4 zł za kolejne) i 63,60 zł w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP - 6 zł za pierwszą godzinę, 7,20 zł za drugą, 8,40 zł za trzecią i 6 zł za kolejne). Parkowanie ma być płatne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku w SSP i od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót ustawowo wolnych od pracy) w ŚSPP.

Jak mówił naczelnik Buła, dla mieszkańców przygotowano Parkingowe Karty Mieszkańca: za 10 zł miesięcznie dla osób zameldowanych w SPP i 20 zł dla zameldowanych w ŚSPP (kwartalnie odpowiednio 25 zł i 50 zł). Mieszkańcy danej strefy będą mogli parkować dowolnie na całym jej terenie. Katowiczanie mieszkający poza strefami będą mogli kupić abonamenty na SPP za 200 zł miesięcznie lub ŚSPP i SPP za 300 zł miesięcznie (kwartalnie odpowiednio za 500 zł i 750 zł).

Miesięczna opłata abonamentowa na zastrzeżonym miejscu (tzw. żółtych kopertach) w przypadku zastrzeżenia na godziny 7-17 w SPP ma wynosić 500 zł, a w ŚSPP - 800 zł. Zastrzeżenie miejsca na całą dobę ma kosztować miesięcznie: w SPP 1000 zł, a w ŚSPP - 1500 zł. Parkingowa Karta Przedsiębiorcy dla obu stref ma kosztować 900 zł miesięcznie.

Wnosząc opłatę za parkowanie, trzeba będzie wprowadzić w parkomacie lub aplikacji numer tablicy rejestracyjnej. Nie będzie potrzeby wkładania bilecików parkingowych za szybę; opłaty będą kontrolowane automatycznie przez dwa samochody krążące po strefach i sczytujące kamerami numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów.

Wzrosnąć mają opłaty dodatkowe za brak opłaty za parkowanie: z obecnych 50 zł do 100 zł w SPP i 150 zł w ŚSPP w przypadku wniesienia jej do 7 dni, a do 200 zł w SPP i 300 zł w ŚSPP w razie uiszczenia opłaty po 7 dniach.

Wiceprezydent Sobula zaznaczył we wtorek, że projekt będący efektem kilkudziesięciomiesięcznych prac; będzie dyskutowany jeszcze pięć-sześć miesięcy. "Zakładam, że w listopadzie lub na początku grudnia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania i powiększona Strefa Płatnego Parkowania zaczną funkcjonować w naszym mieście" - wskazał.

"Dlaczego to robimy? Cele mamy dwa. Musimy w sposób bardziej inteligentny, zrównoważony kształtować ruch pojazdów głównie indywidualnych w śródmieściu naszego miasta. (...) Chcemy także (...) podnieść jakość życia mieszkańców śródmieścia" - wyjaśniał.

"Trzeba także mieć na uwadze to, że strefa płatnego parkowania to nie jest instrument do zarabiania pieniędzy przez miasto (...); chcemy, żeby śródmieście za dwa-trzy lata wyglądało zupełnie inaczej, z większą aktywnością gastronomiczną usługową, a tam, gdzie życie pozwoli, ograniczenie parkowania może temu bardzo pomóc" - ocenił wiceprezydent.

Dodał, że polityka parkingowa to element większej całości. "Zrealizowaliśmy system centrów przesiadkowych, którego funkcjonowanie nie jest dzisiaj takie, jak byśmy chcieli. (...) Wraz ze zmianami w zakresie płatnego parkowania, ze zmianami i rozwojem transportu publicznego, te centra powinny zagrać. Trzecia sprawa to system inteligentnego sterowania transportem, który będzie dawał prymat dla transportu publicznego i sprawi, że na miejsca parkingowe będzie znacznie łatwiej dojechać" - przekonywał Sobula.

Naczelnik Lowak przypomniał m.in., że w 2019 r. miasto przeprowadziło kompleksowe badania parkowania w mieście, które wykazały m.in. niewystarczającą rotację parkujących samochodów (wskaźnik 1,5-2,5), długi czas parkowania prawie jednej trzeciej samochodów i zapełnienie dostępnej powierzchni parkingowej (średnie wykorzystanie na poziomie ponad 90 proc.). W 2021 r. miasto przeprowadziło badanie ankietowe wśród mieszkańców.

ŚSPP znajdzie się w obrębie ulic: Grundmanna, Goeppert-Mayer, Mikołowskiej, Kopernika, Jagiellońskiej, Francuskiej, Bankowej, Roździeńskiego, Korfantego i Mickiewicza. SPP wyznaczą ulice: Grundmanna, Goeppert-Mayer, linia kolejowa, autostrada A4 (Aleja Górnośląska) - wraz z rejonem ul. Kościuszki i Ceglanej, Graniczna, Krasińskiego, Murckowska, 1 Maja, Bogucicka, Roździeńskiego, Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijska, Ordona, Katowicka, Misjonarzy Oblatów i Stęślickiego.

Obecnie na terenie przyszłych SPP i ŚSPP jest 9155 miejsc parkingowych, w tym na terenie ŚSPP 2365 miejsc. Wraz z wejściem w życie uchwały liczby te mają się zmniejszyć w związku z dostosowaniem miejsc do obowiązujących przepisów: w obu strefach mają być 8043 miejsca, w tym w ŚSPP 2062 miejsca.