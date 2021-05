Katowice rozdają nasiona w zamian za elektrośmieci

Katowice walczą z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego do lasu, wystawianiem ich w wiatach śmietnikowych, a nawet na miejskie chodniki.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 04-05-2021, 17:39

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Katowice walczą z procederem wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego do lasów i na miejskie chodniki. fot. PTWP

Jednym ze sposobów walki z problemem wyrzucania śmieci w miejscach publicznych w Katowicach jest od czterech lat akcja SprzątaMy Dzielnice. Mieszkańcy organizują się i sprzątają kilka wybranych w głosowaniu terenów zielonych, znajdując też zawsze dużo zużytego sprzętu elektrycznego. Pierwsze sprzątanie w tym roku ruszy 8 maja, tego samego dnia odbędzie się też akcja „Nie siej śmieci, posiej łąkę".

– Widzimy, że kwestia wyrzucania elektrośmieci bywa problematyczna, dlatego szukamy kolejnych sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców. Zachęcamy, żeby elektrośmieci oddać do punktu zbiórki odpadów, a w zamian odebrać nasiona łąk kwietnych i siać je w swoim otoczeniu – od donic na balkonach po ogródki działkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Do nasion Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dołączy kompost, wyprodukowany z odpadów zielonych, który jest naturalnym nawozem i służy do polepszenia jakości gleby. Akcja jest elementem miejskiego programu „KATOobywatel", podobnie jak projekt „SprzątaMy Dzielnice" czy „SiejeMy Łąki Kwietne".

– Staramy się zachęcać mieszkańców do wspólnego dbania o nasze otoczenie, do wzięcia za nie odpowiedzialności. Dzięki takim akcjom zwracamy uwagę na problem dzikich wysypisk i gospodarkę obiegu zamkniętego, ale też na kwestię bioróżnorodności w mieście i adaptacji do zmian klimatu. W tym wypadku zachęcamy mieszkańców do miejskiego ogrodnictwa – dodaje prezydent Krupa.

Nasiona i kompost będą czekały w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów przy ul. Milowickiej 7A, w godz. od 8 do 13 (8 maja, sobota). Mieszkańcy, którzy w tym czasie przywiozą zużyty, ale kompletny sprzęt RTV/AGD lub baterie, w zamian mogą liczyć na nasiona łąk kwietnych z Fundacji Łąka i kompost (Kompovit). Ilość nasion i kompostu będzie uzależniona od ilości i rodzaju przywiezionego elektrosprzętu czy baterii. Każda koperta zawiera 10 g nasion, wystarczających na obsianie ok. 5 m.kw. terenu. To ozdobna mieszanka kwiatów polnych, które łatwo kiełkują i są wytrzymałe. Można je wysiewać w maju, ale też później, jeśli będziemy traktować je jak rośliny ozdobne i podlewać. Zakwitają szybko, w ciągu 6 – 8 tygodni. W mieszance są: chaber bławatek, kąkol polny, mak polny, ostróżeczka polna, rumian polny, rumianek pospolity, wyka kosmata czy złocień polny. Do kopert dołączona będzie instrukcja zakładania łąki. Kompost (Kompovit) pakowany jest w worki po ok. 3 kg, ale należy pamiętać, że stosuje się go jak nawóz i miesza z ziemią.

Zgodnie z przyjętymi zasadami i Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Katowice elektrośmieci przyjmowane są od mieszkańców Katowic w każdym z czterech Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów (PSZOK), w ramach uiszczanej opłaty śmieciowej (adresy PSZOK-ów można znaleźć tutaj: https://www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/punkty-zbiorki-odpadow). Poza tym każdy klient przy zakupie nowych urządzeń ma możliwość oddania starych już w sklepie lub przy dostawie nowych do domu. - Pomimo takich możliwość znajdujemy niestety porzucony sprzęt w lasach, na chodnikach, przy wiatach śmietnikowych. Po raz kolejny trzeba też przypomnieć, że elektrosprzęt podobnie jak opony czy gruz, nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych i nie jest z nimi odbierany – mówi Robert Potucha, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Aby ułatwić pozbywanie się elektrośmieci mieszkańcom, od 1 lipca w Katowicach ruszy program odbioru dużych odpadów RTV/AGD (drobne elektrośmieci mogą być jedynie dodatkiem do dużego) bezpośrednio z nieruchomości. Mieszkaniec będzie mógł umówić się telefonicznie na odbiór takiego sprzętu, w uzgodnionym dniu i przedziale czasowym.

Nasiona za elektrośmieci (do wyczerpania zapasów): Milowicka 7A (g. 8.00 – 13.00), 08.05

- za kompletny duży sprzęt (np. lodówka, zamrażarka, duży telewizor) – 3 paczki nasion (każda wystarczy do obsadzenia 5 m.kw. terenu) i dwa worki Kompovitu (każdy po ok. 3 kg)

- za drobniejszy sprzęt (np. mały TV, monitor, komputer) – 2 paczki nasion i 1 worek Kompovitu

- za drobny sprzęt elektryczny (np. lokówka, suszarka do włosów, zabawki elektryczne) i baterie (25 sztuk) – 1 paczka nasion i 1 worek Kompovitu

W przypadku zainteresowania większą ilością Kompovitu (max. do 100 kg) będzie możliwość indywidualnego umówienia się na odbiór w innym dniu.