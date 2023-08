Jeszcze w tym roku skwer przy ul. Ordona na katowickiej Koszutce zostanie zrewitalizowany kosztem 350 tys. zł. Na terenie o powierzchni prawie 1 500 mkw. dosadzone zostaną rośliny, pojawią się także ławki parkowe oraz lampy solarne – podał w czwartek magistrat.

"W Katowicach podejmujemy szereg działań mających na celu wprowadzanie dodatkowej zieleni w przestrzeń miasta. Mało kto pamięta, że ul. Dworcowa jeszcze kilka lat temu była ogromnym parkingiem. Dzisiaj mamy deptak z restauracjami, fontanną i drzewami. Mieszkańcy przyzwyczaili się też do nowego, bardziej zielonego oblicza al. Korfantego, a na ul. Warszawskiej dobiegają końca prace związane z jej przebudową. Zwracamy także uwagę, by zieleń pojawiała się w dzielnicach, blisko domów naszych mieszkańców. Kolejnym przykładem takiej inwestycji jest modernizowany skwer przy ul. Ordona. Mieszkańcy Koszutki zyskają kolejne miejsce do wypoczynku" - wskazał prezydent Katowic Marcin Krupa.

Rozpoczynające się prace dotyczą skweru przy ul. Ordona 10A-16A. To teren zarządzany przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. W pierwszym etapie inwestycji wykonany zostanie chodnik z krawężnikami, a także ławki parkowe i lampy solarne. Ta część prac za zakończyć się z początkiem listopada.

"W drugim etapie inwestycji wykonawca ma skupić się na zieleni. Prace rozpoczną się od wymiany warstwy urodzajnej ziemi. Potem odbędzie się rekultywacja istniejących trawników, a ponadto zostaną wykonane nasadzenia drzew, krzewów i pnączy. Zakres prac obejmuje także istniejącą roślinność. Drzewa i krzewy zostaną poddane przycinaniu pielęgnacyjnemu" - opisywał dyrektor KZGM Marcin Gawlik. Realizacja tego etapu powinna potrwać do początku grudnia. Wartość całej inwestycji to prawie 350 tys. zł.

Jak zaznaczają katowiccy urzędnicy, choć główną rolą KZGM jest zarządzanie budynkami, Zakład dba również o przestrzeń otaczającą obiekty mieszkalne. "Tereny obsadzone roślinnością poprawiają estetykę okolicy i mają ogromne znaczenie dla środowiska, m.in. stając się domem dla owadów i zwierząt oraz wspomagając retencję wody. Dlatego konsekwentnie realizowane są inwestycje, polegające na rekultywacji istniejących zieleńców czy wykonywaniu nowych nasadzeń. To zarówno zadania własne KZGM, jak również wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców" - zaznacza Urząd Miasta.

Jednym z takich działań jest trwająca od 2020 r. akcja "Łapiemy deszczówkę". W ramach tego projektu w różnych lokalizacjach montowane są pojemniki podpięte do rynien, w których w czasie opadów atmosferycznych zbierana jest woda. W czasie suchych dni wykorzystuje się ją do podlewania zieleni - robią to zarówno pracownicy miejskich służb, jak i sami mieszkańcy. Do tej pory przy budynkach znajdujących się w zasobie KZGM i Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zamontowano ponad 150 zbiorników o łącznej pojemności ponad 45 tys. litrów.