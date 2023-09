Głosowanie w tegorocznej 10. edycji budżetu obywatelskiego Katowic rozpoczęło się w poniedziałek. Do 23 września katowiczanie w każdym wieku mogą wybierać spośród 236 zadań, z których 25 to projekty ogólnomiejskie, a 211 lokalne.

O rozpoczęciu głosowania w tegorocznym budżecie obywatelskim prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał podczas poniedziałkowej uroczystej sesji rady miasta. Zorganizowano ją w sali kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w związku z obchodami 158. nadania praw miejskich.

"Budżet obywatelski: proszę pamiętać, dziś jest 11 września. Zaczynamy głosować na zadania, które mieszkańcy zgłosili do budżetu, które zostały zatwierdzone. Będziemy mogli głosować do 23 września" - mówił do zebranych Krupa.

Podkreślił, że głosy można w tym roku oddawać w rozszerzonej formule - wprowadzono możliwość głosowania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, "od niemowlaka po seniora". "Wszyscy ci, którzy decydują się na założenie rodziny, którzy decydują się zamieszkania w tym mieście, mają prawo do głosu; mieli, mają i będą mieli" - zapewnił prezydent miasta.

Prezydent Katowic wspomniał też o wydzielonej części budżetu obywatelskiego: tzw. zielonym budżecie. Mówił, że pozwolił on stworzyć w Katowicach szereg różnych małych przestrzeni zielonych, jakich - jak ocenił - troszkę w mieście brakuje. Zielony budżet ma przy tym formę nie plebiscytu, lecz konsultacji społecznych (ostateczna decyzja należy do urzędników).

Obecnie trwa czwarta edycja zielonego budżetu Katowic. Wiosną w naborze mieszkańcy zgłosili do niego 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim o szacunkowej wartości ponad 6,3 mln zł. Po weryfikacji, którą przeszło 156 projektów, do 27 września zakończy prace zespół oceniający, a wyniki jego prac oraz informacja o wyborze zadań do realizacji zostaną opublikowane do 29 września.

Podobnie jak w poprzednich latach, w tej edycji na realizację wybranych projektów przeznaczono 3 mln zł, z czego 2,4 mln zł zostanie rozdzielone pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, a 600 tys. zł trafi na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Ogółem do 10. edycji budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu mieszkańcy Katowic zgłosili prawie 500 wniosków. Oba te narzędzia zasila kwota ponad 20 mln zł. Spośród 296 wniosków do budżetu obywatelskiego ogólnomiejskich było 39. Najwięcej zadań o charakterze lokalnym dot. Ligoty-Panewnik - 22 wnioski, a po 16 wniosków wpłynęło dla Bogucic oraz Szopienic-Burowca.

Tak, jak w poprzednich edycjach, pomysły mieszkańców dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zadań infrastrukturalnych pojawiły się dotyczące rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury rowerowej (Koszutka, Brynów cz. Wschodnia-Os. Zgrzebnioka, Dąb i Zarzecze), parkingów czy montażu monitoringu (Bogucice, Dąbrówka Mała).

Były wnioski dotyczące placów zabaw (Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Janów-Nikiszowiec) i projektów zielonych - obejmujących rewitalizację skwerów oraz doposażenie katowickich parków (Śródmieście, Ligota-Panewniki, Załęże). Utworzenie nowych psich wybiegów zgłoszono dla dzielnic: Bogucice oraz Brynów cz. Wschodnia-Os. Zgrzebnioka.

Natomiast wśród tzw. zadań miękkich znalazły się projekty dot. organizacji jarmarków (Kostuchna, Podlesie) czy festynów dzielnicowych (Murcki, Bogucice, Szopienice-Burowiec) oraz różne, profilowane warsztaty dla młodszych i starszych katowiczan.