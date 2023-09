Od początku października mieszkańcy Katowic będą mogli zgłaszać wnioski dotyczące inicjatyw lokalnych – czyli zadań, które chcą zrealizować w mieście, wnosząc swój wkład, np. w formie pracy społecznej.

Od rozpoczęcia tej formy współpracy w 2013 r. lokalny samorząd na realizację inicjatyw mieszkańców przeznaczył blisko 7,5 mln zł - podał w sobotę katowicki magistrat. Na tegoroczne wnioski miasto czeka do 15 listopada.

"Inicjatywa lokalna to sprawdzony instrument włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. To narzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej roli bez pomysłów i zaangażowania katowiczan. To oni są kluczem do jego sukcesu, najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania. Dzięki ich aktywności nieustannie podnosimy jakość życia w mieście" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy samorządu z mieszkańcami, która ma na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zgłaszają pomysły lub potrzeby, deklarując udział w ich realizacji. Może on mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.

Nabór wniosków w inicjatywie lokalnej na obecny rok potrwa od 1 października do 15 listopada. Można je będzie zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej. Jednym z kryteriów oceny jest opinia właściwej Rady Dzielnicy na temat danego pomysłu. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, jest dostępnych na stronie: https://bit.ly/3dVoCtW. Informacje można również uzyskać, dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 259 31 18 lub drogą mailową: inicjatywalokalna@katowice.eu.

Wśród dotychczas zgłaszanych pomysłów inicjatywy lokalnej wiele dotyczyło zajęć kreatywnych dla mieszkańców - np. warsztatów artystycznych, rękodzielniczych czy taneczno-ruchowych, a także wydarzeń integrujących lokalne społeczności - spotkań, inicjatyw ogrodniczych czy sportowych. Jak zaznaczają urzędnicy, w inicjatywie lokalnej najważniejsza jest praca społeczna mieszkańców, która jest jej niezbędnym elementem, zarówno na etapie oceny, jak i na etapie realizacji.

"Z danych sprawozdawczych za 2022 rok wynika, że w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej, co pokazuje ogromne ich zaangażowanie w mniejsze i większe działania w przestrzeni naszego miasta" - powiedziała pełnomocniczka prezydenta ds. organizacji pozarządowych Agnieszka Lis.

Na rok 2023 mieszkańcy zgłosili 198 pomysłów, z czego do realizacji trafiło 139 inicjatyw z kwotą dofinansowania w wysokości 1 miliona zł. W latach 2013-2022 mieszkańcy zrealizowali 560 swoich pomysłów na 661 inicjatyw zaopiniowanych pozytywnie. Wydano na nie blisko 6,4 mln zł.