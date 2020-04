Katowice: Samochodowy protest przedsiębiorców

"Nie dla tarczy antykryzysowej, wysokich podatków i bezsensownej biurokracji" - napisali na plakacie organizatorzy protestu, skupieni w grupie "Strajk przedsiębiorców".

Akcja była wcześniej anonsowana głównie w mediach społecznościowych. Katowicki Urząd Miasta w odpowiedzi na zgłoszenie protestu w postaci przejazdu kolumny ok. tysiąca samochodów, poinformował, że akcja może odbyć się z zachowaniem reguł ruchu drogowego oraz przepisów zawartych w rządowych rozporządzeniach dotyczących stanu epidemii.

Policja oceniła natomiast, że wydarzenie narusza obowiązujące obecnie przepisy dotyczące zakazu zgromadzeń w związku z epidemią koronawirusa. Tej argumentacji nie podzielili organizatorzy protestu.

W sobotę w południe zmotoryzowani uczestnicy akcji spotkali się w pobliżu katowickiej Strefy Kultury, skąd w kolumnie samochodów przejechali głównymi arteriami centrum miasta. Jak poinformowałarzeczniczka katowickiej policji mł. asp. Agnieszka Żyłka, w akcji uczestniczyło ok. 350 osób, dysponujących ok. 130 pojazdami.

"Doszło zarówno do wykroczeń w ruchu drogowym, jak i naruszenia obowiązujących rygorów sanitarnych. Policjanci legitymowali tych uczestników protestu, co do których mieli podejrzenia dokonania takich wykroczeń" - powiedziała rzeczniczka, zapowiadając, że policja będzie teraz analizować zgromadzony materiał, m.in. nagrania przebiegu zgromadzenia.

Ze wstępnych obserwacji policjantów wynika m.in., że naruszone zostały przepisy dotyczące prawidłowej jazdy w kolumnie. Były przypadki, że protestujący nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, doszło też do jednej niegroźnej kolizji.

Inna grupa wykroczeń dotyczy naruszenia obowiązującego w stanie epidemii reżimu sanitarnego - część protestujących nie miała maseczek oraz nie zachowywała przepisowych odległości między poszczególnymi osobami. W ocenie policji, także samo zgromadzenie - chociaż legalne w świetle ustawy o zgromadzeniach - nie powinno się odbyć wobec zakazów zawartych w rozporządzeniach dotyczących stanu epidemii.

Mł. asp. Agnieszka Żyłka zapewniła, że policjanci nie blokowali przejazdu protestujących przez miasto - taką informację podał wcześniej na Facebooku jeden z uczestników protestu. Rzeczniczka wyjaśniła, że gdy kierowcy wyjeżdżali z parkingu, ruch zatrzymał na jakiś czas samochód, którego kierowca był legitymowany. Nie zjechał on na bok, a pozostali kierowcy postanowili na niego zaczekać. Łączna liczba wylegitymowanych uczestników akcji nie została jeszcze podsumowana.