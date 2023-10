Katowicka hala widowiskowo-sportowa Spodek i sąsiadujące z nią Międzynarodowe Centrum Kongresowe będą zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł. W piątek zarządzająca obiektami spółka PTWP Event Center zawarła umowę w tej sprawie z firmą Respect Energy, dostarczającą zieloną energię.

"Dzięki temu oba obiekty, będące dumą i wizytówką Katowic, znacząco zredukują roczną produkcję CO2. To jest rzeczywista zmiana na lepsze, która w dużej mierze wzmocni nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska" - skomentował prezes PTWP Event Center Marcin Stolarz.

Wyliczono, że dzięki zastosowaniu energii wyłącznie z odnawialnych źródeł roczna produkcja CO2 w MCK i Spodku zmniejszy się o ponad 5 tys. ton. W przyszłości na dachu centrum kongresowego ma powstać instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 x 50 kwp, co pozwoli na produkcję energii ze słońca na poziomie do 8 megawatogodzin miesięcznie. Ograniczy to emisję dwutlenku węgla o ok. 6,4 ton rocznie.

Porozumienie między PTWP Event Center i Respect Energy podpisano podczas kończącej się w piątek w Katowicach konferencji PRECOP 28, poprzedzającej szczyt klimatyczny ONZ w Dubaju na przełomie listopada i grudnia. Współpracę przypieczętowała zielona piłka do siatkówki, symbolicznie inaugurująca wspólną "grę w zielone", a także specjalna zielona iluminacja Spodka.

Zarządzająca Spodkiem i MCK spółka PTWP Event Center poinformowała o swoich działaniach na rzecz ochrony środowiska i klimatu. M.in. wymieniono tradycyjne oświetlenie na energooszczędne typu LED, co pozwoliło na obniżenie zużycia energii nawet o 60 proc. Niezależnie wymiany oświetlenia np. na lodowisku Spodka dokonała miejska spółka Katowickie Inwestycje; planowane są kolejne takie przedsięwzięcia.

Ponadto budynek MCK jest wyposażony w systemy umożliwiające bieżącą kontrolę temperatury i poziomu CO2. Do chłodzenia budynków wykorzystywane jest nocne powietrze o niskiej temperaturze. Wprowadzono zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym oraz systemy monitoringu korzystania z oświetlenia. Wdrożono system ograniczenia zużycia wody, a do podlewania zieleni wykorzystuje się wodę deszczową ze zbiorników retencyjnych. W halach MCK i Spodka są specjalne kurtyny dla wzmocnienia izolacji termicznej.

Działające od 2015 r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach łączy funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową; mieści nawet 15 tys. użytkowników. Jest połączone z ikoną architektoniczną Katowic - halą widowiskowo-sportową Spodek, której trybuny mieszczą 11 tys. osób. Kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną i hotel.

Spodek z Międzynarodowym Centrum Kongresowym to obecnie jedna z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w Polsce.