Kosztem ponad 1,1 mln zł katowicka hala widowiskowo-sportowa Spodek zyska nowy parkiet sportowy, niezbędny do organizacji takich wydarzeń jak mecze siatkówki, piłki ręcznej czy koszykówki. To kolejna inwestycja, po ubiegłorocznej wymianie poszycia dachu głównej hali Spodka.

Jak poinformował katowicki Urząd Miasta, wykonawca, który odpowiada za dostarczenie nowego wyposażenia, został już wybrany w przetargu. Koszt zakupu nowej nawierzchni to blisko 1,13 mln zł. Prace zakończą się na przełomie 2023 i 2024 roku.

Mobilna podłoga - na co dzień przechowywana w magazynie i montowana przed wydarzeniami sportowymi - musi posiadać namalowane linie boiska do koszykówki, a także elementy charakterystyczne dla piłki ręcznej i siatkowej, np. otwory pod bramki czy słupki.

Parkiet musi też spełniać wszystkie wymagania stosownych norm oraz mieć dopuszczenie do rozgrywania zawodów międzynarodowych. Ponadto, niezbędna jest zgodność z przepisami poszczególnych federacji: Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej, Polskiego Związku Koszykówki, Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF, Polskiego Związku Piłki Siatkowej PZPS.

Inną realizowaną obecnie w Spodku inwestycją jest budowa dodatkowej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. "By ułatwić im przemieszczanie się, obiekt zyska dwie specjalnie przystosowane do tego platformy. Umożliwią one dostęp do dwóch części hali: na płytę główną z sektora zielonego E oraz z antresoli do tzw. sali Bingo, gdzie organizowane są konferencje i bankiety" - wyjaśnił dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w spółce Katowickie Inwestycje Jarosław Łuczyński.

Jedna z platform została już zainstalowana, montaż drugiej zaplanowany jest na połowę października. Wartość tej inwestycji to ok. 125 tys. zł. Modernizację przechodzi również system monitoringu Spodka, złożony z blisko 200 kamer. 102 z nich są wymieniane na nowocześniejsze, a infrastruktura jest wyposażana w nowe serwery oraz twarde dyski umożliwiające zapis cyfrowy w wysokiej jakości. Wykonawca modernizacji, której wartość to około 850 tys. zł, zakończy prace do końca tego roku.

Spodek i sąsiadujące z nim Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) to jedna z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w Polsce. Trybuny hali mieszczą 11 tys. widzów. Kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną i hotel. Przed kilkoma dniami poinformowano, że Spodek i MCK będą zasilane wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych.

W ostatnim czasie, kosztem prawie 1,7 mln zł, nowe poszycie dachu zyskała też sala gimnastyczna Spodka. Ponadto, kończy się modernizacja schodów prowadzących do lodowiska od strony ul. Olimpijskiej (za 440 tys. zł), a w najbliższym czasie będą gotowe podnośniki dla osób z niepełnosprawnościami. Planowana jest również przebudowa górnych trybun lodowiska, dzięki czemu dostępnych będzie co najmniej 416 dodatkowych miejsc siedzących. Powstanie tu także strefa dla dziennikarzy oraz strefa obsługi monitoringu.